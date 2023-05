Cus Mo.Re., successo per la seconda edizione del Meeting Cus-Unimore di Atletica Leggera

Nella giornata di Domenica 30 Aprile, presso il campo Comunale di Atletica di Modena, si è tenuto il secondo Meeting Cus-Unimore di Atletica Leggera. La manifestazione è stata organizzata da l’ASD Fratellanza 1874 in collaborazione con il CUS Mo.Re. Si tratta di una manifestazione OPEN, riservata alle categorie maschili e femminili italiani e stranieri del settore assoluto in regola con il tesseramento Fidal. Il Meeting è rientrato nel World Athletics Global Calendar. Competizione, quindi, di altissimo livello agonistico e sportivo.

Gli atleti che hanno partecipato, studenti universitari, sono stati inseriti in una classifica dedicata per i Centri Sportivi Universitari. Tanta gente è accorsa all’impianto dell’atletica leggera modenese della Fratellanza. Durante il pomeriggio di gare più di seicento atleti, tra maschile e femminile, di altissimo livello si sono dati battaglia nelle varie specialità previste dal programma del Meeting CUS-Unimore. Molti studenti universitari provenienti da vari atenei italiani hanno partecipato all’evento.

Da sottolineare la grande soddisfazione che hanno provato gli studenti Unimore a rappresentare il proprio ateneo ed a portare alti i colori dell’università di appartenenza. La Classifica dedicata ai Cus ed agli studenti universitari ha visto il suo podio essere composto in questa maniera: al primo posto Cus Bologna con 15.491 punti, seconda posizione per i padroni di casa di Cus Mo.Re con 14.418 punti mentre sul gradino più basso del podio ecco Cus Ferrara con un punteggio totale di 5.686 punti.

Erano presenti al campo di atletica leggera modenese, per porgere il loro saluto e premiare gli atleti il Dottor Diego Caravaglios, Presidente Cus Mo.Re; la Professoressa Isabella Morlini, Delegata allo Sport del Magnifico Rettore Unimore; l’Assessora allo Sport Grazia Baracchi ed il Tenente Colonnello dell’Accademia Militare Raoul Gariano. Il Secondo Meeting Cus - Unimore è stato organizzato e realizzato con il patrocinio del Comune di Modena, Coni Emilia Romagna, Regione Emilia Romagna e Federcusi. Si ringraziano i partner della manifestazione per la collaborazione ed il supporto: Lugli e Mussini, Red Bull e Tradizioni e Sapori. E’ stata una bellissima manifestazione, è stato un successo sotto tutti i punti di vista. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato!