Nuovo, David Neviani campione italiano paralimpico

I giovani nuotatori paralimpici hanno dato vita al Campionato Italiano giovanile andato in scena a Livorno lo scorso weekend. 46 le formazioni iscritte con oltre 200 atleti gara che hanno battagliato per accaparrarsi i titoli nazionali messi in palio.

Ancora una volta la città di Modena, grazie all’impegno profuso dal tecnico della nazionale Matteo Poli presso l’impianto della Città dei Ragazzi, si è distinta per merito della presenza in gara di David Neviani, classe 2011, giovanissimo atleta tesserato per il Circolo Sportivo Guardia di Finanza Emilia Romagna. Sebbene ancora alle prime manifestazioni agonistiche, David ha mostrato grande caparbietà ed enormi margini di miglioramento. Dopo la brillante partecipazione ai campionati nazionali assoluti di marzo in quel di Lignano Sabbiadoro (con record italiano esordienti nei 100 farfalla), l’atleta della squadra modenese, classificazione S10, si è ripetuto conquistando il titolo italiano giovanile nei 50 farfalla dove, con il tempo di 37’’65 ha siglato anche il nuovo record italiano esordienti. Nella successiva prova dei 50 stile libero è stato ancora una volta il migliore della sua categoria di appartenenza, conquistando la medaglia d’argento assoluta, preceduto dal 2005 della Lazio Nuoto, Mif Darius.

Il weekend ha regalato altre grosse soddisfazioni al Circolo Gdf grazie ai componenti della squadra di nuoto pinnato del tecnico Cesare Fumarola. Nel corso del Criterium Nazionale tenutosi a Lignano, Edgar Dose, unico atleta presente della squadra, nell’unica gara cui ha preso parte ha stracciato la concorrenza stampando un eccellente 1’38’’82 nei 200 pinne che, oltre alla medaglia d’oro, fa be sperare in vista degli imminenti campionati nazionali assoluti. Trionfi anche dalla Grecia dove Tsigkoia Vasileia, greca di nascita ma modenese di adozione, allenatrice ed istruttrice presso la Città dei Ragazzi, ha dominato le gare dei 50 e 100 monopinna con brillanti riscontri cronometrici che l’avvicinano alla convocazione per i prossimi campionati europei. Per lei anche 2 argenti ed un bronzo con le staffette.