Triathlon, la modenese Chiara Cocchi terza al Deejay Tri

Grande risultato per la modenese Chiara Cocchi, classe 2000 e tesserata con il TD Rimini, classificatasi al terzo posto nella gara di triathlon su distanza olimpica (1.5 km nuoto, 40km bici, 10 km corsa) della quinta edizione della Deejay tri, svoltasi all'Idroscalo di Milano lo scorso sabato, in una giornata particolarmente calda e afosa. La gara femminile vedeva iscritte ottanta donne, per un totale di circa 1800 atleti partenti durante il weekend di gara targato Radio Deejay.

Chiara è uscita dall'acqua insieme ad altre due atlete nel primo gruppo a nuoto dopo una frazione in controllo, è andata via in fuga a due in bici con la favorita di giornata Asia Mercatelli dandosi cambi regolari per tutti i cinque giri da otto km della frazione bike. Scesa dalla bici è riuscita a centrare il terzo posto, faticando un po' nella frazione di running, anche a causa del grande caldo e dello stato di forma a piedi non ancora ottimale (ha perso la seconda metà di stagione 2021 per tendinite).

A permettere di arrivare sul terzo gradino del podio è stata anche la strategia di gara pianificata nei minimi dettagli insieme a Filippo Cassibba, allenatore di Chiara Cocchi e gestore della sezione modenese del TD Rimini, ed eseguita alla perfezione in quella che è solamente la seconda gara su distanza olimpica (la prima 3 anni fa) della giovane atleta modenese.

Inoltre il gruppo di allenamento punta molto sul binomio scuola/sport, infatti Chiara è una studentessa universitaria UniMoRe laureanda in Chimica e da anni fa parte del progetto Unimore Sport Excellence che mira a supportare gli studenti/atleti di alto livello. La prossima gara sarà ai campionati italiani elite di Barberino di Mugello il 25 giugno.