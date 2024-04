Disputato il 5° Monari Test Match con scopo benefico

Domenica 14 Aprile ha segnato l'inizio del 5° "Monari Test Match", un Torneo Nazionale di calcio giovanile con lo scopo benefico di sostenere ASEOP MODENA. Grazie al sostegno di numerose aziende locali, tra cui Panini Group, O-pera, e Consorzio Gran Terre Parmareggio, il torneo ha raccolto fondi preziosi.

Otto squadre, divise in due gironi, hanno gareggiato per il titolo: Empoli, Modena, Monari Nasi, Trento nel girone giallo, Bologna, Renate, Sassuolo e Sud Tirol per il Girone Blu. Dopo una fase a gironi combattuta, Bologna, Empoli, Modena e Renate si sono qualificate per le semifinali. L'Empoli ha trionfato nel girone finale, dimostrando la propria superiorità sul campo.

Oltre alle partite emozionanti, il torneo ha offerto una lotteria benefica con premi donati da società professionistiche. Il Sassuolo si è classificato al quinto posto, seguito dal Sud Tirol e infine dal Trento.

Con la vittoria dell'Empoli, il calcio ha celebrato una giornata di sport e solidarietà, dimostrando ancora una volta il suo potere unificante.