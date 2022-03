Ci sarà anche Modnea alla European Cup di Quidditch

I DNA Quidditch hanno conquistato il pass per l’European Quidditch Cup nel torneo che si è svolto a Brindisi il 12 e il 13 marzo e si è qualificata per la Division 1 che si terrà a Limerik, in Irlanda il 4 e il 5 giugno.

Le quattro vittorie in altrettanti incontri hanno garantito ai DNA di qualificarsi al prestigioso torneo continentale, classificandosi primi nel torneo dello stadio “Fanuzzi”: nonostante il roster piuttosto ridotto con dodici giocatori e giocatrici, la formazione di Modena e Torino, ha dimostrato un ottimo gioco incentrato sulla pluffa (la palla principale del gioco del quidditch) che le ha permesso di mettere a segno molti più punti delle dirette avversarie, anche quando non è riuscita a conquistare il boccino (palla più piccola che vale 30 punti e, di fatto, mette fine alla partita).

L’obiettivo della squadra, che si era qualificata direttamente al Qualifier nel primo torneo dopo la pandemia svolto a Verona, era centrare il primo girone dell’EQC, cosa che è parsa chiara fin dal primo incontro con i Green-Tauros vinto per 210 a 50 con cattura del boccino. I DNA non sono mai parsi in difficoltà, giostrando bene i giocatori e le giocatrici a propria disposizione nel corso di tutto il torneo. La vittoria con Bologna nel primo pomeriggio ha spalancato alla squadra le porte dell’europeo e poi la vittoria nell’ultima partita del torneo con i Bombarda Brixia ha sancito la partecipazione al girone che si disputerà a Limerick nel mese di giugno insieme ai Lunatica Brindisi che si sono classificati secondi nel torneo.

Sicuramente una sfida affascinante quella che aspetta i DNA in Irlanda, dove si troveranno a competere con le più importanti squadre del continente: un’occasione per fare tanta esperienza e, perché no, togliersi qualche soddisfazione. I sorteggi dei gironi per la coppa europea si svolgeranno il 3 aprile a partire dalle 17.