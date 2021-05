Giro d'Italia, sul traguardo di Sestola trionfa Joe Dombrowski

La fuga arriva in poto e l'americano batte tutti sull'ultima salita. Domani partenza da Modena in direzione Cattolica

Joe Dombrowski (UAE Team Emirates) ha vinto la quarta tappa del Giro d'Italia, giungendo primo per distacco sul traguardo di Sestola. Lo statunitense si è aggiudicato la sua prima vittoria nella corsa rosa nella quinta tappa, 187 km da Piacenza a Sestola, primo arrivo in salita. Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation) è arrivato secondo staccato di 13" e soprattutto è la nuova Maglia rosa, dopo Filippo Ganna.

La tappa è stata caratterizzata da una corposa fuga partita nei primi chilometri e via via frammentatasi sulle montagne del nostro Appennino. Il forcing dello statunitense sulla salita di colle Passerino si è rivelato vincente. Alle sue spalle il gruppo egli uomini di classifica si è dato battaglia, tagliando poi il traguardo con un paio di minuti di ritardo.

Domani la corsa ripartirà da Modena, con il villaggio di partenza situato in Piazza Roma e il successivo spostamento del gruppo lungo la via Emilia, con km0 fissato in località Fossalta. La quinta tappa prevede 177 km, tutti pianeggianti, con arrivo a Cattolica.