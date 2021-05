Dopo il turno infrasettimanale, torna domani il campionato di Eccellenza a girone unico che vede impegnate tre modenesi. Il Formigine, dopo aver pareggiato in casa nel derby contro il Castelfranco, affronterà la trasferta contro il Castenaso che arriva da una sonora sconfitta per 3-0 contro la Del Duca Grama. I verdeblu sono alla caccia della prima vittoria avendo fino ad ora conquistato tre punti in altrettante partite e avendo già riposato per un turno. La Cittadella, che invece ha riposato proprio nel turno infrasettimanale, affronterà il derby che si giocherà a Castelfranco. Tutte le partite sono in programma per domani con fischio d’inizio alle ore 16,30