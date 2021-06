Eccellenza: finita la stagione dopo i recuperi, Castelfranco battuto dal Castenaso

Terminato definitivamente il campionato di Eccellenza dopo i due recuperi di ieri. Coinvolto il Castelfranco che ha perso in casa del Castenaso in quella che è stata la partita di chiusura della stagione. Il match è terminato 2-0 per i padroni di casa che sono andati a segno dopo appena cinque minuti con Tonelli e al 65’ con Hoda. Rimangono quindi ottavi in classifica i biancogialli. Sesto posto per il Formigine e quarto per la Cittadella Vis Modena. La seconda partita che si sarebbe dovuta giocare ieri tra Salsomaggiore e Alfonsine, rinviata causa Covid il 17 maggio, è stata vinta a tavolino dal Salsomaggiore che ha trovato così la seconda vittoria stagionale perché gli ospiti non si sono presentati.