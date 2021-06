Eccellenza: terminato il campionato, ma mancano ancora due recuperi

Si è concluso il campionato di Eccellenza che era già stato deciso con un turno di anticipo. La promozione in palio per il girone unico dell’Emilia Romagna è andata al Borgo San Donnino che ha vinto tutte e dieci le partite giocate totalizzando 30 punti su 30 e vincendo nell’ultima giornata per 3-2 contro la concorrente Piccardo Traversetolo che è rimasta seconda a 22 punti. Nonostante sia stata giocata domenica l’ultima giornata, mancano ancora due partite da recuperare, rinviate causa Covid, che si giocheranno domani, ovvero Castenaso-Castelfranco e Salsomaggiore-Alfonsine. Per ilsarebbe una possibilità di fare un salto in classifica passando dall’ottavo al sesto posto. Nella giornata di domenica i biancogialli hanno perso per 4-1 in casa della Savignanese.

Rimane fermo il quarto posto della Cittadella che ha perso una posizione nell’ultima giornata perdendo contro il Colorno per 2-0 subendo un gol a fine primo tempo e un gol a pochi minuti dal triplice fischio. Anche il Formigine ha perso regalando così la prima vittoria in campionato al Salsomaggiore che era fino a domenica fermo ad un solo punto in classifica. I verdeblù sono attualmente sesti ma potrebbero slittare di una posizione in caso di vittoria domani del Castelfranco.