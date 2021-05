Eccellenza, settima giornata: modenesi a un bivio

Giocheranno in trasferta le tre modenesi militanti nel girone unico di Eccellenza nella settimana giornata delle undici totali di questo strano campionato. Il Formigine, che domenica scorsa ha perso in casa contro la Piccardo Traversetolo, andrà ad affrontare il Borgo San Donnino, secondo in classifica con 15 punti in 5 gare giocate; il Castelfranco, che ha riposato nel sesto turno, andrà in casa del Castenaso, quest’ultimo uscito sconfitto dall’ultimo match contro la Cittadella che andrà nel parmense a sfidare la Piccardo, attualmente prima in classifica con cinque vittorie e un pareggio. Appuntamento per tutte e tre domani alle 16.30 per quella che sarà una giornata decisiva per capire se le ambizioni di promozioni sono già da abbandonare o se si lotterà fino alla fine con qualche speranza.