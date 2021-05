Eccellenza: vince la Cittadella, Formigine fermato in casa dalla Piccardo

Ha vinto per 3-2 la Cittadella contro il Castenaso ed è salita a sette punti; il Formigine ha perso in casa, rimanendo così a sei punti. Fermo per la giornata di riposo il Castelfranco

Comincia a prendere forma la classifica del girone unico di Eccellenza che ha visto ieri concludere la sesta giornata, anche se con alcune partite da recuperare. A prendere il largo è il Borgo San Donnino che, con cinque vittorie su cinque partite giocate (una in meno avendo già riposato per un turno), si trova al comando della classifica a due lunghezze dalla Piccardo Traversetolo che deve però rigiocare il match valido per la quinta giornata contro la Del Duca Grama (match riprogrammato per un errore arbitrale). La terza in classifica, il Colorno, si trova a soli 9 punti, ben sei in meno ripsetto alla capolista, pur avendo già giocato sei partite. Al quarto posto, con otto punti, insieme alla Del Duca Grama, si trova la prima modenese, il Castelfranco, che ieri ha riposato.

A sette punti troviamo poi la Cittadella che ieri ha vinto per 3-2 in casa contro il Castenaso al termine di un match molto combattuto. A passare in vantaggio sono stati i modenesi al 20' con una bella punizione di Vernia, conquistata da Zocchi. E' arrivata però la reazione degli ospiti che al 37' hanno pareggiato con Canova su calcio piazzato e al 53' hanno trovato il vantaggio con Jemmeh. Non si sono dati per vinti i ragazzi di Paganelli che al 70' hanno agguantato il pareggio con un gol strepitoso di Davoli. La gioia più grande poi è arrivata all'86' quando Napoli ha trasformato un rigore regalando i tre punti alla Cittadella.

Subito sotto alla Cittadella, con sei punti, rimane il Formigine dopo la sconfitta di ieri pomeriggio nel match casalingo giocato contro la Piccardo Traversetolo. A decidere la partita è stato un gol al 69' segnato da Bandaogo che ha anche tolto la speranza ai verdeblu di poter ambire alla promozione. Scorrendo ancora la classifica si trova la Savignanese all'ottavo posto con cinque punti, penultime a pari merito Alfonsine e Castenato con soli due punti e ancora fermo ad un punto, pur dovendo recuperare la partita di ieri rinviata per Covid, il Salsomaggiore.