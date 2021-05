Turno infrasettimanale di Eccellenza archiviato anche per la squadre modenesi. La Cittadella ha riposato, avendo così tutta la settimana a disposizione per rifiatare dopo il pareggio per 1-1 nel derby casalingo contro il Formigine di domenica scorsa. Ancora un derby invece per i verdeblu di mister Ferraboschi che hanno ospitato la Virtus Castelfranco. Il risultato finale è stato di 2-2, con gli ospiti che hanno dovuto per due volte recuperare lo svantaggio. Dopo una buona partenza dei biancogialli, a sbloccare il risultato è Pilia al 22’ e arriva così il primo vantaggio dei padroni di casa. Dopo appena quattro minuti una bella punizione di Ferrara sorprende Menozzi e si ritorna in parità. Appena inizia la ripresa, dopo appena trenta secondi, Zampino ritrova il vantaggio per il Formigine gelando i biancogialli. La squadra di Conte però non molla e al 66’ Budriesi di testa riporta per la seconda la situazione in parità. Per la squadra di Ferraboschi si tratta del terzo pareggio in altrettante partite (avendo già trascorso il proprio turno di riposo), per il Castelfranco si tratta di un buon punto che regala il quinto posto in solitaria