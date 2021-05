Eccellenza, un punto a testa per le tre modenesi nella terza giornata

Finisce con un pareggio il derby tra Cittadella e Formigine; un punto anche per il Castelfranco che non riesce a segnare contro la Del Duca Grama

Finisce in parità il derby tra Cittadella e Formigine, giocato ieri al Campo Botti di Modena per la terza giornata del campionato di Eccellenza. A passare in vantaggio sono i padroni di casa al 24’ con Farina che, di destro, manda in rete un buon calcio d’angolo battuto da Della Corte. Nella ripresa sembra essere più determinato il Formigine che impensierisce più volte la difesa di casa, poi, quando ormai la partita sembra finita, Habib di testa riesce a battere Bianculli e a regalare un punto agli ospiti segnando all’89’.

Anche a Castelfranco il match termina con un pareggio, ma in questo caso a reti inviolate tra i biancogialli e i romagnoli della Del Duca Grama. I padroni di casa dominano, sia nel primo tempo che nelle ripresa, ma non riescono a superare il muro della squadra di Montanari, nemmeno quando quest’ultima rimane in inferiorità numerica per l’espulsione del portiere.

Ora la classifica vede il Colorno al primo posto in solitaria con 7 punti. Segue Borgo San Donnino con 6 punti, mentre al terzo posto troviamo Del Duca Grama e Piccardo Traversetolo con 5 punti. Castelfranco e Cittadella sono a pari merito quinte con 4 punti, seguite da