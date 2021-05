Eccellenza: vittoria del Castelfranco sulla Cittadella, Formigine domina a Castenaso

Il derby è andato al Castelfranco che ha vinto in rimonta contro la Cittadella; il Formigine in trasferta a Castenaso ha vinto con tre gol in sette minuti

Archiviata anche la quinta giornata del girone unico di Eccellenza dell’Emilia Romagna. In primo piano il derby travinto dai biancogialli per 3-2 al termine di una partita molto combattuta in cui gli ospiti erano passati in vantaggio e sono stati poi rimontati. A sbloccare il risultato dopo alcune buone occasioni della Cittadella è stato Pappaianni, al 15’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Risponde poi Mbengue al 32’ che riporta la situazione sul pareggio segnando da pochi passi. Appena iniziata la ripresa il Castelfranco riesce nel ribaltamento di risultato con la doppietta di Mbengue al 48’. I guai per gli ospiti non finiscono, perché poco dopo gli uomini di Paganelli rimangono in dieci a causa dell’espulsione per doppia ammonizione di Ferrari. I biancogialli allora spingono ancora di più per chiudere la partita e al 78’ arriva la rete di Bojardi. Lo stesso giocatore viene poi espulso poco dopo, ristabilendo così la parità numerica in campo, anche se oramai manca pochissimo tempo per rimediare. Ci prova comunque fino all’ultimo la Cittadella che trova troppo tardi, al 95’, il gol che avrebbe potuto riaprire la partita.

Vittoria netta invece per il Formigine in trasferta a Castenaso. I verdeblu si sono imposti per 1-3 trovando così la prima vittoria del campionato dopo tre pareggi consecutivi. Succede tutto in pochi minuti nella ripresa: al 51’ sblocca il risultato Dallari, solo tre minuti più tardi ci pensa Zampino a raddoppiare e al 58’ Hoxha chiude il risultato. Con tre gol in sette minuti il Formigine può poi gestire il risultato, anche se nel finale arriva il gol della bandiera per il Castenaso con Mantovani che trasforma un rigore battendo Della Corte e rendendo meno pesante il passivo. Ora la classifica vede il Castelfranco quinto, il Formigine sesto e il Cittadella settimo, rispettivamente con 8, 6 e 4 punti. A guidare c’è il Borgo San Donnino a punteggio pieno con 12 punti; fanalino di coda il Salsomaggiore con un solo punto