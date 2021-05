Eccellenza: vince la Cittadella, pareggio per Formigine, sconfitto Castelfranco

Larghissima vittoria dellasul campo dell’Alfonsine nella nona giornata del campionato di Eccellenza. I modenesi hanno vinto per 5-2 dominando la gara e portandosi al quarto posto in classifica, anche se ormai conta solo per il prestigio. Sblocca subito la partita Caselli al 4’, poi al 23’ arriva il pareggio firmato da Tunde con un tiro all’incrocio dei pali. Alla fine del primo tempo però Veratti trasforma una della tante occasioni avute dai ragazzi di Paganelli e riporta in vantaggio la Cittadella. Pareggia ancora al 55’ l’Alfonsine con Gregori, poi esplode la formazione modenese che si riporta in vantaggio al 67’ con Ferrara. I padroni di casa rimangono in dieci a causa dell’espulsione di Okonkwo e all’83’ Veratti segna una doppietta allungando ancora, due minuti più tardi il sigillo definitivo di Napoli.

Pareggia il Formigine dopo essersi portato in vantaggio sul campo della Savignanese. Al 42’ Judmir Hoxha segna un rigore che porta avanti la squadra di Ferraboschi; i verdeblu resistono per quasi tutto il secondo tempo poi a dieci minuti dalla fine arriva il pareggio di Michele Turci. Sconfitta per il Castelfranco in casa della capolista Borgo San Donnino che fa otto vittorie su otto partite giocate, una in meno della Piccardo Traversetolo che segue a due punti di distanza. Ad aprire le marcature è Del Porto su rigore, poi Lancellotti raddoppia al 55’; accorcia le distanze Puglisi al 94’ su rigore, ma ormai è troppo tardi per cambiare il risultato della partita.