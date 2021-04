Eccellenza: il Castelfranco domina a Salsomaggiore, arriva una sconfitta per la Cittadella

Finisce 1-4 per il Castelfranco in trasferta a Salsomaggiore, mentre la Cittadella Vis Modena esce sconfitta dalla trasferta romagnola contro la Del Duca Grama

E’ terminata la seconda giornata del campionato di Eccellenza che ha visto il Formigine riposare e le altre due modenesi affrontare un turno in trasferta. Il Castelfranco cercava il riscatto dopo la beffa subita domenica scorsa contro il Colorno e lo ha trovato: a Salsomaggiore i biancogialli passano in svantaggio al 36’ quando Storchi segna battendo Gibertini, poi nel momento di massima difficoltà trovano una grande reazione e riescono a pareggiare nel finale di primo tempo con Puglisi. Nella ripresa poi Di Giulio ribalta il risultato al 55’ e Mbengue chiude al 68’; ma c’è ancora tempo nel finale per il quarto gol segnato da Lodi su rigore che sancisce una vittoria schiacciante.

Esce sconfitta invece la Cittadella Vis Modena che si fa rimontare dalla Del Duca Grama. A passare in vantaggio infatti sono i ragazzi di Paganelli al 10’ con Napoli. Arriva presto però la reazione dei padroni di casa dello ‘Sbrighi’ che pareggiano con Ricciotti. La Cittadella rimane poi in inferiorità numerica per l’espulsione di Papaianni, ma prova comunque a portare a casa la partita. Nella ripresa poi si lotta alla pari, ma intorno all’ora di gioco arriva il vantaggio dei romagnoli con Mazzarini. Nel finale i ritmi rimangono alti, ma il risultato non cambia più.