Eccellenza: il campionato entra nel vivo per Formigine, Castelfranco e Cittadella

Tornano in campo le squadre di Eccellenza che giocheranno domani alle 16.30 la sesta giornata del girone unico di questo breve ma intenso campionato. Le modenesi si stanno comportando bene, ma a causa di troppi pareggi sono rimaste attardate intorno alla quinta posizione. Domaniriposerà dopo aver vinto domenica scorsa il derby contro laper 3-2. Quest’ultima ospiterà incede il Castenaso che arriva da una sconfitta casalinga contro il, impegnato domani in casa con la Piccardo Traversetolo. I parmensi nella scorsa giornata hanno giocato contro la Del Duca Grama, ma il match sarà da ripetere per un errore arbitrale che ha visto un giocatore espulso in luogo del compagno che effettivamente aveva commesso il fallo. Laha poi avuto vinta a tavolino la sfida contro il Colorno, dato che questi ultimi avevano sbagliato un cambio giocando per due minuti senza un 2000 in campo, circostanza obbligatoria. La partita in programma domani tra il fanalino di codae l’Alfonsine, invece, è stata rinviata causaper un caso nella squadra di Parma.