Eccellenza, Castelfranco rinvia per Covid; perde Formigine, tre punti per Cittadella

Sconfitto dalla capolista il Formigine che rimane a sei punti in classifica; vince la Cittadella per 4-3 sulla Piccardo Traversetolo

Terminata la settima giornata di Eccellenza che ha visto il Borgo San Donnino vincere la sesta partita su sei giocate battendo ile interrompendo così le speranze di promozione dei verdeblu, anche se manca ancora la matematica. I ragazzi di Ferraboschi infatti rimangono così a sei punti, contro i 18 della società di Fidenza. A passare in vantaggio sono i padroni di casa che vanno a segno con Franchi dopo appena due minuti e raddoppiano con Rossi al 10’. Accorcia le distanze poi il Formigine con Odoro al 14’, ma nella ripresa, al 58’ Fogliazza la chiude. La, che sale al terzo posto, ferma la Piccardo Traversetolo, che rimane al secondo posto con 16 punti e una partita giocata in più rispetto al San Donnino, al termine di un match molto combattuto. Nei primi nove minuti di gara si vedono quattro gol: al 2’ è Gualdi a sbloccare il risultato, poi arriva il pareggio di Pessagno al 4’; doppietta di Napoli che segna al 6’ e al 9’, poi nel finale di primo tempo arriva la doppietta di Pezzi (39’ e 45’) che riporta la situazione sul pareggio. Non molla la Cittadella però e al 78’ ci pensa Napoli che sigla la tripletta personale e regala tre punti alla squadra modenese. Rinviata invece a data da destinarsi la partita tra Castenaso eper richiesta di quest’ultima squadra a causa di alcune positività al Covid riscontrate negli ultimi giorni.