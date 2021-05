Eccellenza: domani il derby Cittadella-Formigine, Castelfranco ospiterà Del Duca Grama

Procede il campionato di Eccellenza che vedrà domani in campo le squadre per la terza giornata del girone unico. Il fischio d'inizio sui campi sarà alle 16,30 e non più alle 15,30 come per le prime due giornate. Due modenesi si affronteranno per un derby, ovvero Cittadella e Formigine. La prima è reduce da una sconfitta in casa del Del Duca Grama, mentre la seconda arriva da un turno di riposo dopo aver pareggiato nella prima giornata proprio contro la squadra romagnola che sarà domani ospite del Castelfranco. La giornata di domani sarà importante per cominciare a delineare una classifica e per capire i valori in campo in vista del traguardo della promozione.