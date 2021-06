Inaugura a Spilamberto El Barrio de Padel, nuovo centro sportivo con tre campi

Il padel è senza dubbio lo sport del momento, una disciplina che prendendo piede in Italia e nel mondo a velocità incredibile. A Spilamberto in via Guido Rossa, 4 nella zona Industriale Sipe Alte ha preso vita il meraviglioso Barrio de Padel, un nuovissimo complesso sportivo con tre campi da padel all'avanguardia dal punto di vista tecnico e funzionale. El Barrio de Padel inaugurerà ufficialmente sabato 26 giugno alle 10 con il taglio del nastro alla presenza del Sindaco di Spilamberto Umberto Costantini (a seguire interviste coi media). Per tutta la giornata sarà possibile provare i campi cimentandosi in uno sport meraviglioso all'interno di un luogo magico con aperitivo per tutti alle 19,30. Durante la giornata d’inaugurazione si terranno inoltre esibizioni di giocatori agonisti che vi faranno entrare al 100% nell’atmosfera del padel.

El Barrio de Padel sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 23.30 ed il sabato e la domenica dalle 8 alle 23. Sarà possibile prenotare i campi ai numeri 3402488502 e 3476018258 o collegandosi al sito www.elbarriodepadel.it

Sarà possibile giocare in coppia o prendere lezioni, anche singole, coi i due istruttori nazionali AICS che renderanno El Barrio de Padel un centro di altissimo livello anche dal punto di vista qualitativo.

La struttura su cui sorge El Barrio misura 23 x 36 metri per 11 metri di altezza ed é rivestita con un telone a doppia membrana gonfiata per una migliore tenuta termica, con la possibilità di aprire tutti e quattro i lati fino a 4 metri di altezza. All'interno sono presenti tre campi regolamentari 10 x 20 metri rivestiti di erba sintetica blu, la Supercourt xn della Mondo, erba ufficiale del World Padel Tour, più ammortizzante così da diminuire l’usura di ginocchia e caviglie.