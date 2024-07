Da Sassuolo a Parigi, Elisa Iorio in partenza per i Giochi Olimpici

Con la conquista della medaglia di bronzo ai Campionati Assoluti di ginnastica artistica femminile dello scorso 7 luglio Elisa Iorio ha coronato il sogno della carriera di ogni atleta: la convocazione per i Giochi Olimpici ed è in partenza per Parigi dove debutterà il prossimo 28 Luglio.

Elisa è riuscita a recuperare la miglior condizione nonostante la sfortuna che, sotto forma di infortunio, le aveva impedito di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo nel 2021, minando tra l’altro le chances di medaglia dell’Italia.

Nonostante i suoi soli 21 anni Elisa vanta già una lunga carriera in squadra nazionale con un ricco palmares, fra cui spiccano l’oro europeo juniores del 2018 di Glasgow, il bronzo mondiale del 2019 a Stoccarda e l’oro europeo vinto a Rimini poche settimane fa.

Al culmine di un percorso agonistico iniziato all’età di 8 anni Elisa, già atleta della Vis Academy di Sassuolo ed allenata da Linda Balugani, fa ora parte Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato per cui vive a Brescia e si allena all’Accademia Internazionale sotto la guida del Direttore Tecnico Nazionale Enrico Casella.

“Sassuolo è da sempre palestra per grandi atleti che riescono ad ottenere importantissimi traguardi in ambito sportivo – commenta la Vicesindaco con delega allo Sport Serena Lenzotti – ed Elisa, grazie alle sue doti, l’impegno, la costanza e l’importantissimo lavoro di Vis Academy Sassuolo, è un’eccellenza sassolese testimoniata dalla sua partecipazione alle Olimpiadi. Tutta Sassuolo tiferà per te, Elisa, in bocca al lupo”.

L’appuntamento per tutti i sassolesi e gli appassionati è quindi per la tarda mattina di domenica 28 luglio quando Elisa e le compagne di nazionale saranno impegnate nella gara di qualifica a squadre, ma soprattutto per la gara di finale che si terrà il 30 luglio.