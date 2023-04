Pentathlon Moderno: Elisa Sala dell'Avia Pervia trionfa ad Asti

Grande soddisfazione per Elisa Sala, diciottenne atleta dell’Avia Pervia, che ha vinto ad Asti, nel fine settimana che si è appena concluso, i Campionati italiani Under 19 di Pentathlon Moderno, confermando un titolo che l’atleta modenese aveva già conquistato l’anno scorso.

Un successo costruito grazie ad un ottimo torneo di scherma, concluso da Elisa al secondo posto ad una stoccata dalla vincitrice, e da un un’eccellente laser run, la prova finale combinata di corsa e tiro, che l’ha vista competere fianco a fianco con Teresa Gioia fino alle prime due serie di tiro per poi dominare nell’ultima parte della gara. Il podio, che ripete quello del 2022, ha visto classificarsi al secondo posto Teresa Gioia (Pentafiano)e Sara Forti (Nice 55).

Un lungo week end di gare questo di Asti, con oltre 200 pentathleti delle categorie giovanili in gara, che ha visto l’ottima prova anche di un’altra giovanissima atleta dell’Avia Pervia, la sedicenne Alessia Canto che, grazie ad un ottimo quarto posto si è sicuramente guadagnata la convocazione in maglia azzurra per le prossime competizioni internazionali.

Peccato invece per Nina Samardzic, costretta al ritiro per un problema muscolare, quando si stava giocando le prime posizioni. Il riscatto per Nina e un ulteriore successo per Elisa e per le ragazze dell’Avia Pervia è arrivato tuttavia domenica quando, nel Trofeo Nazionale Staffetta “Open” U19, nella staffetta femminile le ragazze modenesi hanno dominato la gara guadagnando il primo e il secondo gradino del podio rispettivamente con Elisa Sala-Nina Samardzic, oro, e Alessia Canto-Giulia Fancelli, argento.

“Tenevo moltissimo a questo titolo italiano e sono molto contenta di come ho condotto la gara perché ho fatto davvero un ottimo torneo di scherma- ha dichiarato Elisa Sala al termine della gara- confermandomi nel laser run sia in corsa sia al poligono, con le due ultime serie che mi hanno permesso di staccare Teresa Gioia e di vincere. Ora il pensiero va già alle gare internazionali, in particolare ad Europei e Mondiali”.

Si apre dunque la stagione internazionale per le atlete dell’Avia Pervia Pentathlon Modena che guardano alle più importanti competizioni internazionali giovanili in maglia azzurra, confermando la centralità della società modenese sia per quanto riguarda gli atleti che per il suo staff tecnico.

Una centralità ribadita dalla convocazione di Federico Alessandro, atleta della Nazionale maggiore e in forza al centro sportivo dell’Aeronautica Militare, ma che ricordiamo si allena a Modena con i tecnici dell’Avia Pervia, alla terza prova di Coppa del Mondo che si sta svolgendo in questi giorni fino al 30 aprile a Budapest. Federico, ricordiamo, ha debuttato in Coppa del Mondo poche settimane fa in Egitto, al Cairo.