Rompe due volte la racchetta, l'avversaria potrebbe vincere ma ne presta una delle sue

Un gesto semplice, spontaneo e di vera sportività ha caratterizzato la prima giornata del “Memorial Stefano Antichi”, torneo in programma da sabato 2 a venerdì 15 aprile al Club La Meridiana. A compierlo è stata la giovane tennista bolognese Anna Roncarati durante il match che la vedeva opposta a Cecilia Fedozzi del Tennis Club Modena. Una partita ben giocata, svoltasi a ritmi serrati interrotta però per ben due volte – cosà più unica che rara – a causa della rottura delle corde di entrambe le racchette della Fedozzi; l’incontro si è concluso regolarmente solo perché la diciottenne felsinea, senza alcun indugio, ha estratto dalla borsa la sua racchetta di riserva porgendola a Cecilia.

Da sottolineare che il regolamento in questo caso avrebbe previsto la sconfitta della tennista modenese. Un gesto che un po’ ricorda quello che Eugenio Monti compì nel 1964 a Innsbruck durante le olimpiadi invernali quando diede un bullone del proprio bob all’equipaggio inglese che poté così gareggiare e vincere. Per la cronaca ad aggiudicarsi la partita è stata la modenese Cecilia Fedozzi per due set a zero.

Nella prima giornata della tredicesima edizione del “Memorial Stefano Antichi”, torneo riservato alle donne, che permette anche a chi parte da un campo da gioco di periferia di sognare la partecipazione al Foro Italico per gli Internazionali BNL d’Italia di tennis, si sono disputati cinque incontri. Sui campi coperti in terra rossa del Club la Meridiana sono scese in campo Silvia Tartari contro Carlotta Venera (2-6, 1-6), Annalisa Munari vs Stefania Giovannini (2-6, 6-1, 7-5), l’atleta di casa Federica Luppi vs Costanza Cortesi (6-2, 6-3) e Alice Nicolini vs Alessia Lenzi (0-6, 3-6).

Il torneo, nato per ricordare il fondatore, scomparso nel 2009, dell’azienda modenese Lasa Metalli, è valido come qualificazione regionale dell’Emilia-Romagna per le atlete che ambiscono a entrare nel tabellone della manifestazione tennistica più importante del nostro Paese, gli Internazionali BNL d’Italia, in programma dal 2 al 15 maggio a Roma. Le atlete che partecipano a tornei territoriali della Federazione Italiana Tennis TPRA (Tennis Ranking Players Amateurs), riescono tramite questi ultimi a qualificarsi per le fasi provinciali. Attraverso un’altra manifestazione provinciale si qualificano le giocatrici che accederanno alle fasi regionali; le finaliste passano al circuito nazionale da cui emergono i nomi che potranno entrare direttamente nel tabellone di qualificazione degli Internazionali BNL d’Italia. Questa formula permette a giocatrici fuori dalle classifiche ufficiali di arrivare a gareggiare al Foro Italico contro atlete affermate in ambito professionistico.