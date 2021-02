FeralpiSalò Modena 0 - 1 | Muroni segna ancora e regala tre punti ai canarini in trasferta

Vince il Modena in trasferta a Salò nonostante una partita poco brillante. Il gol che decide il match arriva a metà ripresa e a segnarlo è Muroni. Primo tempo senza grandi emozioni a Salò dove le squadre sembrano non avere intenzione di alzare il ritmo e trovano solamente un'occasione a testa; la prima è per i canarini al 10' quando Pergreffi prova una rovesciata su cross di Luppi, ma De Lucia riesce a parare mandando in angolo. Alla mezzora si fa poi vedere la squadra di casa con Guerra che prova ad andare in rete, ma Narciso esce bene e blocca il tentativo. A spingere di pi nel finale di primo tempo è la squadra di Pavanel che non riesce comunque ad impensierire più di tanto la difesa del Modena. Nella ripresa il copione è lo stesso. Narciso viene nuovamente chiamato in causa da Guerra che questa volta trova un tiro insidioso, poi la FeralpiSalò chiede un rigore per tocco di mano di Bearzotti, ma l'arbitro lascia proseguire. Al 73' i canarini trovano il vantaggio dopo una partita piuttosto grigia: Corradi dalla sinistra trova un bel cross in area dove Muroni girato di schiena colpisce di testa e manda in rete. Provano a reagire i padroni di casa con un tiro di Ceccarelli che finisce però sopra alla traversa. Prova allora Corradi a raddoppiare, ma trova De Lucia attento. Non succede più nulla fino al 96'.

FERALPISALÒ (4-3-1-2): De Lucia; Bergonzi, Legati, Farabegoli, Brogni (75′ Rizzo); Scarsella, Carraro (75′ D’Orazio), Guidetti; Morosini (67′ Tulli); Ceccarelli, Guerra (58′ Miracoli). A disp.: Liverani, Magoni, Giani, Iotti, bacchetti, Gavioli, Hergheligiu, Pinardi. All.: Pavanel

MODENA (4-3-3): Narciso 7; Bearzotti 6.5, Zaro 6.5, Pergreffi 6.5, Mignanelli 6.5 (58′ Varutti s.v.); Corradi 7 (90′ Prezioso s.v.), Gerli 6.5, Muroni 7.5; Tulissi 6 (65′ De Santis s.v.), Scappini 6 (58′ Monachello s.v.), Luppi 6.5 (90′ Sodinha s.v.). A disp.: Gagno, Chiossi, Ingegneri, Mattioli, Rabiu, Davì, Castiglia. All.: Mignani

ARBITRO: sig. Gualtieri di Asti

RETI: 73′ Muroni

NOTE: ammoniti Corradi, Brogni, Narciso, Guidetti.