Ferrari prima al GP d'Australia, l'entusiasmo dei tifosi

"Una nuova bellissima vittoria, che a Maranello abbiamo salutato con la gioia incontenibile dei tifosi. C’è un sentimento vero che unisce i maranellesi agli appassionati: è l’orgoglio di appartenere ad una storia unica, fatta di passione e tenacia. Grazie Ferrari!".

Così il sindaco di Maranello Luigi ZIroni ha commentato a caldo la vittoria della Ferrari al Gran Premio di Formula 1 d'Australia, che il primo cittadino ha visto in diretta dall'Auditorium Enzo Ferrari insieme a molti altri appassionati. I posti per seguire la gara al cinema-teatro cittadino erano andati esauriti già nei giorni scorsi, e troupe televisive dall'Olanda e dall'Austria sono arrivate a Maranello nelle ultime ore per documentare l'attesa della gara e l'entusiasmo della vittoria.