Festa dell’Endurance e mondiali di mezza maratona, La Fratellanza porta a casa successi

Weekend di sfide per la Fratellanza tra la “Festa dell’Endurance” e i Mondiali mezza maratona.

Dopo le prime battute di Padova, dove sono stati assegnati i titoli di velocità, concorsi e mezzofondo veloce è stata la volta di Vittorio Veneto dove si sono assegnati i titoli assoluti sui 10.000. A Modena questo weekend in scena la “Festa dell’Endurance” in cui a contendersi il titolo italiano sono i mezzofondisti ed i marciatori.

Festa dell’Endurance

Nella prima gara in programma, i 1500 metri Allievi, il giovane mezzofondista Alessandro Pasquinucci allenato al Campo Scuola da Tiberio Muracchini sapeva di avere buone carte da giocare. Dopo i primi metri di gara l’andatura ha subito un calo generale, ma a spingere sull’acceleratore è stata la coda del gruppo che ha visto risalire in terza corsia il portacolori gialloblu. Dopo il passaggio ai mille metri in 2’47” Pasquinucci ha messo la freccia trovandosi spalla a spalla con Thomas Serafini. I due atleti classe 2003 hanno battagliato fino a 200 metri dal traguardo quando l’atleta di casa Fratellanza ha decisamente cambiato marcia iniziando a prendere vantaggio sugli inseguitori. Ha chiuso in 4’01”56 con un secondo di vantaggio sugli avversari. Nessun atleta delle serie successive ha saputo fare meglio di Alessandro che ha così conquistato il titolo di campione italiano.

Pochi minuti dopo Giulia Cordazzo ha preso parte alla prima serie delle tre in programma nella categoria Junior femminile. Le atlete, tutte con accrediti molto vicini tra di loro, hanno dato vita ad una gara avvincente che si è decisa negli ultimi 80 metri. A dare il ritmo per tutta la durata della prova è stata la Favalli della Free-zone che sul traguardo ha dovuto cedere la medaglia d’oro all’avversaria Marta Durante di Ponzano, protagonista di una volata vincente. La Cordazzo ha condotto una gara coraggiosa, sempre pronta ad incalzare il ritmo delle due ragazze in testa e mantenendo sempre salda la terza posizione, tentando poi a 200 metri dall’arrivo di incrementare il ritmo. La volata sull’ultimo rettilineo l’ha portata a chiudere con il crono di 4’32”19 che le è valso la medaglia di bronzo.

Bene anche la compagna di squadra Francesca Vercalli che ha preso parte alla seconda serie trovando la diciottesima piazza nella classifica finale in 4’59”40. Nella gara Promesse Margot Basile ha preso parte alla terza serie trovando la quinta piazza in 4’41”83 che le è valsa il dodicesimo posto nella classifica finale di categoria.

Nella gara assoluta femminile la promessa Chiara Bazzani ha avuto a che fare con le migliori italiane sulla distanza vale a dire le assolute Merlo, che sarà poi la vincitrice della gara, Oggioni e Mattuzzi che hanno preso fin da subito il largo. A trovare il ritmo qualche metro più indietro c’erano le due promesse Linda Palumbo e Chiara Bazzani, con la prima che nel corso della gara ha aumentato il distacco conquistando il titolo italiano Under 23 con 10’30”46. Vice campionessa italiana la pavullese della Fratellanza che con il crono di 10’53”67 si ritiene soddisfatta del piazzamento, ma non del tutto assecondata dal crono lei che dieci giorni fa si era decisamente migliorata sui 1500 metri nel meeting di autunno di Imola e si aspettava qualcosa di meglio anche dall’ultimo 3000 metri siepi della stagione.

Nella gara maschile l’altro pavullese Davide Rossi ha preso parte alla seconda serie dove inizialmente ha dettato il ritmo, scivolando poi nel corso dei tre chilometri al quarto posto in batteria per il decimo posto finale nella classifica Promesse con il crono di 9’29”73. La prima batteria è stata uno spettacolo per il pubblico grazie al duello tra i gemelli Zoghlami che hanno dato vita ad una gara avvincente in cui ad avere la meglio è stato Ala con 8’26”22 su Osama. Terzo posto per Feletto.

Negli Junior Gian Marco Ronchetti ha preso parte alla seconda delle due serie in programma. La prima serie ha visto sfidarsi i migliori d’Italia con la vittoria di Gasmi che diventa il nuovo campione italiano 2020. Nella seconda serie Ronchetti ha preso fin dalle prime battute di gara il comando dettando il passo agli avversari, poi nel corso dei tre chilometri si è susseguito un tira e molla che ha portato il gialloblu prima in terza posizione e poi a scivolare in quarta piazza con il crono di 9’55”00, un miglioramento di oltre otto secondi del suo record personale che gli è valso il tredicesimo posto finale.

Mondiali mezza maratona

Sembrava impossibile farcela ma alla fine nonostante l’annata travagliata i campionati mondiali di mezza maratona si sono svolti dopo che, in origine, sarebbero stati in programma in primavera prima del rinvio causa le norme restrittive anti-Covid.

Atlete e atleti in gara sulla riva del mar Baltico in un circuito di 5440 metri da ripetere interamente per tre volte prima di un quarto giro in cui il percorso devia in direzione mare per raggiungere il traguardo posizionato sulla spiaggia.

La vittoria della gara è andata alla favorita Peres Jepchirchir, keniana, che ha vinto il titolo con il nuovo record del mondo di 1h05’16”. Oltre a Cascavilla la pattuglia italiana si presentava con Giovanna Epis, Valeria Straneo, Federica Sugamiele ed Elisa Stefani. Percorso caratterizzato da una lunga salita quello ideato dagli organizzatori, con una mattinata ventosa ed una temperatura piuttosto fresca in avvio di gara che ha comunque portato tante atlete a siglare il proprio personal best tra cui, appunto, anche la Cascavilla che sin dalla partenza ha impostato il suo ritmo senza curarsi più di tanto delle rivali.

Come da programmi la pattuglia africana ha di fatto monopolizzato i vertici della classifica, con l’atleta gialloblù transitata ai cinque chilometri con il tempo di 17’02”, ai 10 in 34’13”, ai 15 in 51’39” per poi chiudere in 1h13’01”, vale a dire quattro secondi in meno di quanto realizzato in occasione dei campionati italiani.

Buone le sensazioni nella prima metà di gara poi dal dodicesimo chilometro la Cascavilla ha iniziato ad accusare dolore ad un dito del piede destro che l’ha accompagnata fino al traguardo insieme ad altri fastidi al fianco che si sono presentati al diciottesimo ed al ventesimo chilometro. Il crono finale come detto è sì il personale, ma lascia l’amaro in bocca alla pugliese che voleva a tutti i costi scendere sotto l’ora e tredici.

