Finale di stagione ricchissimo per Sweet team Modena

Dopo le splendide medaglie conquistate da Anna Leonardi, con la maglia azzurra ai Campionati Mondiali juniores in Egitto, sono andati in acqua i giovani campioni.

Ai Campionati Italiani estivi di categoria 2023 di Nuoto Pinnato, nuotati nella splendida cornice della piscina Scandone di Napoli, Sweet Team Modena si conferma nell’élite del Nuoto Pinnato con ben tredici medaglie, di cui nove d’oro e relativi titoli Italiani, tre argenti e un bronzo.

Nella vasca partenopea la società modenese è andata con una compagine ridotta da impegni degli atleti negli esami di maturità . Sono stati tredici gli atleti modenesi, ecco i protagonisti

Elettra Calanca oro nei 100, 200 e 400 pinne femminili di terza categoria

Valter Prampolini oro nei 50 e 100 e 400 pinne e argento nei 200 pinne di categoria juniores maschile

l’inossidabile coach e atleta Andrea Pegoraro d’argento con la staffetta mista assoluti mono e pinne insieme a Giorgia Fresta, Elettra Calanca e Valter Prampolini

Gioele Vignoli oro nei 400 nuoto pinnato argento nei 200 seconda categoria Maschile

ORO per la staffetta 4x100 pinne femminile di terza categoria con Greta Bortolini, Elettra Calanca, Caterina Ranzi e Veronica Panizza che hanno sfiorato anche il record Italiano, e ancora oro per queste magiche ragazze nella staffetta 4x50 mista pinne e mono, con Chiara Cantalupi, Caterina Ranzi, Elettra Calanca e Veronica Panizza,

bronzo invece la staffetta 4x50 mista pinne e mono formata dagli esordienti ad un campionato Italiano Simone Bressan, Alberto Frugis, Matteo Torres Quiroz e Gioele Vignoli.

Della spedizione hanno fatto parte anche Anita Abruzzese e il coach Giancarlo Pagliarini.

In questi giorni il CT ha diramato la composizione della squadra Nazionale che parteciperà ai Mediterranean Beach Games, manifestazione del CIO che si disputerà nel mese di settembre a Heraklion in Grecia. Per i colori modenesi saranno presenti Silvia Sevignani e il dirigente Luca Tonelli