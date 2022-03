Modena protagonista alle Finali Regionali CRCVC in proiezione tricolore

E’ già ora dei Criteria giovanili di nuoto. Non abbiamo ancora archiviato i campionati regionali primaverili di categoria che da venerdi 25 decollano i campionati italiani. Da Riccione dopo che i modenesi allo Stadio del Nuoto hanno incassato ben 20 titoli regionali individuali.

In una classifica come sempre dominata dalle società bolognesi, i nostri hanno mostrato interessanti individualità. Alcuni potranno mostrarle anche ai tricolori avendo contestualmente centrato la qualificazione.

A proposito di società bolognesi, tra le protagoniste della rassegna appena archiviata e futura c’è Chiara Fontana. La formiginese che nuota per l’Azzurra 91 di Bologna ha fatto tris con i titoli 100-200-400 misti categoria Cadetti.

Per Maranello Nuoto sono d’oro gli junior ma sono 13 le medaglie conquistate. Andrea Dallari porta a casa il titolo dei 400 misti e Laura Medici si aggiudica i 50 rana. Salgono sul podio Riccardo Bartolacelli nel dorso Ragazzi, Gaia Pacilio nei 100 farfalla Ragazzi e Gaia Pacilio nel mezzofondo cadetti

Buono il bottino dei nuotatori formiginesi che fanno parte della NS Emilia con in evidenza Carlo Alberto Baraldi vincitore dei 50-100 stile libero, 100 dorso e 100-200 misti, Marco Ferroni al titolo nei 100 rana 2007 come Denis Fagnini tra i 2006 oro nei 100 e anche 200 rana, Michele Leprai vincitore nelle staffette assieme ad Alessandro Bellei e già nominati.

Il Team Nuoto Modena conta sul titolo nei 100 farfalla cadetti di Mattia Cantelmo. Podio d’argento per Linda Giuliani e Jacopo Maccaferri che poi centra nei 1500 stile libero anche il bronzo come Valentina Pezzoli nei 200 rana.

Ines Djebali incassa il titolo dei 100 rana e l’argento nei 200 per i colori del Circolo Sportivo GDF Modena che vede sul podio della farfalla Ragazzi anche Valeria Fontana.

Sweet team Modena protagonista dei 100 farfalla junior con Elettra Calanca, porta sul podio anche Valter Prampolini argento nei 100 stile libero e 50 farfalla e Nicolas Farina bronzo dei misti.

Tutte d’argento le medaglie di Noah Nicolò Di Domenico degli Amici Nuoto Vigili Del Fuoco centrate a rana e dorso e bronzo per la vignolese Giorgia Guerra (De Akker) sulle 3 distanze rana.

Un ottimo bottino quindi in ottica tricolore che vedranno ai blocchi i migliori 20 atleti per anno di nascita per una rassegna che vedrà le prime 3 giornate declinate al femminile per poi passare da lunedi al settore maschile.