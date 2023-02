La festa delle finali del Torneo Boldrini domenica a Saliceta

Un’intera giornata dedicata alle finali del Memorial Boldrini. Sarà una domenica di festa grande per tutto il Centro Sportivo Italiano di Modena, che alla polisportiva Saliceta metterà in scena un vero e proprio evento per chiudere questa edizione del torneo giovanile più partecipato di tutta la regione. Oltre trecento squadre (325 per la precisione) si sono date battaglia per quattro mesi, e ora si è arrivati all’epilogo che decreterà le vincitrici di questa stagione. Quattordici finali in un pomeriggio ricchissimo di sport e condivisione, da sempre l’asse portante del Memorial Boldrini, che dalle 14 alle 19 porterà a Saliceta centinaia di atleti e le loro famiglie.

Il torneo che porta il nome dell’ingegner Lino Boldrini, storico presidente del CSI di Modena e grande appassionato di sport giovanile, è un punto di riferimento per il territorio. Basti pensare che la manifestazione era cominciata con i ragazzini nati nei primi anni Ottanta: oggi alcuni di loro li troviamo sulle tribune a guardare le partite dei loro figli.

Questo il programma.