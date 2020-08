Atletica, la promessa modenese Fornasari protagonista a Trieste

Ancora un grande palcoscenico per il velocista di casa Fratellanza Freider Fornasari. Dopo il meeting di Savona risalente a un paio di settimane or sono, ieri lo sprinter gialloblù è sceso in pista al Triveneto Meeting di Trieste dove si è ancora confrontato con alcuni dei migliori specialisti italiani e non solo sui 100 metri.

L’allievo di Leonardo Righi ha sfidato nella prima batteria niente di meno che Marcell Jacobs chiudendo proprio alle sue spalle con il buon crono di 10’’67 nonostante una poco felice ottava corsia. Un po’ di sfortuna ed il sistema di qualificazione alla finalissima che premiava i vincitori di ogni batteria hanno penalizzato Freddy rimasto escluso per pochi centesimi e nonostante abbia realizzato un tempo migliore di Luca Antonio Cassano, vincitore della quarta serie in 10’’77.

Per lui in ogni caso il nono tempo assoluto in una gara che vedeva al via tanti atleti di spessore anche a livello internazionale, un biglietto da visita interessante in vista degli appuntamenti clou della stagione a partire dagli assoluti di fine mese a Padova.