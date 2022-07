La Fratellanza. Alpe Adria Athletics Game, i gialloblù spingono l’Emilia Romagna al successo

Sorridono i pochi atleti della Fratellanza impegnati in un weekend di gare che ha vissuto prevalentemente sulle fasi finali del Mondiale di Eugene, negli Stati Uniti. A Trieste sono andati in scena gli Alpe Adria Athletics Games, quadrangolare per rappresentative regionali Under 23 che ha visto l’Emilia Romagna trionfare davanti a Friuli Venezia Giulia, Slovenia e Veneto. A contribuire al successo sono stati diversi gialloblù con le proprie prestazioni in tutti i campi, dalla pista ai lanci passando per i salti

Le gare dei gialloblù

Due le giornate di gara per l’evento organizzato dal Comitato Regionale del Friuli. Partendo dalla velocità si conferma in grande forma Alessandro Ori che ancora una volta sui 200 piani avvicina la barriera dei 21 secondi chiudendo in 21”07 alle spalle dello sloveno Matevz Sustarsic vincitore in 20”98. Primato personale e stesso piazzamento anche per Alberto Montanari sui 400 conclusi in 47”64, con un miglioramento personale di due centesimi rispetto al 47”66 del giugno 2021 a Nembro. Nei 1500 metri, invece, è quarto Alessandro Pasquinucci con il tempo di 4’00”22 alle spalle del compagno di squadra Giuseppe Gravante, della Corradini Rubiera, del friuliano Vicig e del veneto Lazzaro. Gara sfortunata in quest’occasione, invece, per Nicholas Laudati che sui 110 ostacoli cade e conclude per onor di firma la propria prova. Sulle pedane dei salti, invece, Yoro Menghi è terzo nell’asta con 4 metri, mentre in quelle dei lanci Matteo Storti con il disco da 2kg è terzo con la miglior misura di 44,06 metri trovata al quinto lancio. La staffetta 4x100, infine, ha visto Ori coprire la seconda frazione contribuendo al secondo posto in 41”43.

Al femminile secondo posto nell’alto per Nicole Romani con la misura di 1,66 metri ed i tre errori a 1,72. Nel peso stesso piazzamento per Lucy Omovbe che con 12,80 metri arriva a soli due centimetri dalla vincitrice ovvero la friulana Cabai.