Un successo la mattinata con Baldini, Gigliotti e Finelli sulla maratona

Appuntamento d'eccezione al Campo Comunale di via Piazza nella mattinata di sabato che, idealmente, ha aperto il fine settimana dedicato ai Campionati di Società Master. Nell'ambito delle iniziative collegate al progetto Run With Us dedicato a tutti coloro che si vogliono avvicinare al mondo della corsa o che cercano tecnici qualificati per i loro allenamenti, infatti, è andato in scena un incontro incentrato sul tema della maratona con relatori di assoluto prestigio.

Dopo l'introduzione iniziale affidata a due dei principali tecnici e organizzatori di questi incontri Tommaso Lazzarini e Mohamed Moro, a prendere la parola è stato il Professor Luciano Gigliotti che ha affrontato il tema della preparazione di una maratona, con brevi accenni legati a quelli che sono gli allenamenti degli atleti di primo livello, ma soprattutto una serie di consigli per podisti e appassionati che vivono la corsa come hobby e pratica salutare. Nel corso del suo intervento Gigliotti ha poi svelato anche come ha preparato ai grandi appuntamenti atleti di punta tra i quali spicca il campione olimpico di Atene 2004 Stefano Baldini che a sua volta ha elargito preziosi consigli sia dal punto di vista dell'atleta che da quello di tecnico, ruolo che attualmente riveste preparando atleti di ogni livello.

A completare il trio di nomi illustri Renzo Finelli, storico pilastro della Fratellanza, ma anche dell'atletica italiana prima nelle vesti di atleta specialista del mezzofondo e poi di allenatore. Anche da parte sua sono stati diversi i consigli utili che hanno spaziato, grazie alle domande dei circa settanta presenti, dai temi più prettamente tecnici fino a quelli legati agli aspetti mentali o dell'alimentazione. A chiudere la giornata per tutti i presenti, poi, una sessione di corsa al Parco Ferrari sotto la guida di Mohamed Moro.

Prossimo appuntamento fra un mese con il quarto incontro legato al mondo dei runners, sempre in collaborazione fra Run With Us, Run&Fun ed Interforze, incentrato sui temi della nutrizione, prevenzione e medicina sportiva.