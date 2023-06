La Fratellanza. CdS assoluto, maschi settimi nella Finale Oro, femmine quarte nella Argento

Fine settimana intenso per la Fratellanza impegnata nelle Finali Nazionali dei Campionati di Società assoluti. A Palermo gli uomini si sono confermati in pieno nel gruppo delle dodici migliori realtà italiane chiudendo la Finale Oro al settimo posto con 118 punti. Ad aggiudicarsi lo Scudetto, invece, è stata l’Atletica Firenze Marathon che nelle diciotto gare prese in esame per stilare la classifica ha realizzato ben 169,5 punti contro i 159 della Studentesca Rieti seconda e dell’Enterprise di Avellino con 153. Al femminile, invece, quarto posto nella Finale Argento di Bergamo per la rappresentativa gialloblù con 156 punti alle spalle della Vicentina con 196,5, Bergamo 1959 con 169 e Riviera Del Brenta con 160 punti.

Le gare maschili

I punteggi che, sommati, vanno a comporre le classifiche a squadre derivano dai piazzamenti dei singoli atleti e partendo dalla velocità troviamo il settimo posto di Freider Fornasari sui 100 con il crono di 10”47. Sempre lui si conferma nel medesimo piazzamento anche sui 200 in 21”35, mentre nel giro di pista era in gara Alessandro Ori che è decimo con lo stagionale di 48”60. Nelle gare tra le barriere Jordan Martinez Herrera è nono in 15”20 sui 110, mentre Alberto Montanari piazza il primo risultato di spessore della due giorni sui 400 con lo stagionale di 52”12 che gli vale il secondo posto. Sulle distanze più lunghe è settimo anche Michele De Berti negli 800 chiusi in 1’51”50 e nei 1500 Giovanni Filippi chiude il quartetto di testa della gara firmando un 3’45”97. Per lui nei giorni precedenti anche un’ottima prestazione in un meeting internazionale in terra norvegese dove si è piazzato terzo in 3’39”68. Per completare il programma i 3000 siepi con Gian Marco Ronchetti nono in 9’37”83 ed i 5000 metri, la distanza più lunga, coperta da Alessandro Pasquinucci quinto in 14’40”92. Discorso a parte, infine, per la marcia dove nei 10000 metri in programma è deciso Samuele Calò in 56’17”84.

Nelle staffette la 4x100 gialloblù formata da Riccardo Valentini, Andrei Zlatan, Andrea Cavini e Freider Fornasari chiude quinta a pari merito con l’Avis Barletta con il tempo di 41”01. La 4x400, invece, è sesta in 3’13”95 grazie alle prove di Alessandro Ori, Michele De Berti, Giovanni Filippi ed Alberto Montanari.

Passando ai salti nono posto con 1,95 metri per Marco Vendrame nell’alto, mentre Jacopo Mussi non riesce ad andare oltre i 4,70 nell’asta chiudendo sesto. Doppio impegno, invece, per il neo gialloblù Enrico Montanari che è terzo nel triplo, la sua specialità, con 15,44 metri, mentre si difende nel lungo che chiude dodicesimo con 6,40 metri.

Per chiudere la panoramica, infine, i lanci dove Lorenzo Puliserti è undicesimo nel peso con la misura di 14,39 metri e settimo nel martello con 57,03. Miglior piazzamento di giornata in questo settore, invece, per il rientrante Giovanni Frattini, classe 2002, quarto nel giavellotto con 71,05 metri. Quinto, invece, il 2003 mantovano della Fratellanza Giovanni Storti con 44,92 metri nel disco.

Le gare femminili

Bergamo è stata teatro delle gare femminili della Finale Argento dove la Fratellanza si è piazzata quarta grazie ai piazzamenti a partire dalla velocità di Eleonora Iori quinta in 12”04 sui 100. Nei 200 è quinta anche Irene Pini in 24”87, ad un solo centesimo dall’atleta che l’ha preceduta, mentre nei 400 Raphaela Lukudo ha regolato la concorrenza fermando il cronometro sul tempo di 53”25. Ottima negli ostacoli la prova della giovanissima Alessia Soukhomazov, Allieva al secondo anno, nona in 14”92, mentre nel giro di pista sempre tra le barriere è quarta Lisa Martignani in 1’01”36. Il mezzofondo, invece, è aperto dal settimo posto di Giulia Cordazzo negli 800 in 2’13”57 poi sui 1500 sempre lei sale di un gradino piazzandosi sesta in 4’29”45. Francesca Badiali è protagonista di un decimo posto nei 3000 siepi in 11’40”30, mentre i 5000 metri hanno visto Maria Chiara Cascavilla cimentarsi e conquistare il nono posto in 18’09”27. La marcia, invece, ha messo in luce Alessia Zapparoli quarta sulla stessa distanza in 24’49”71.

Ci sono poi le staffette con l’ottavo posto della giovane 4x100 di Alessia Soukhomazov, Chiara Cappi, Irene Pini ed Eleonora Iori in 47”55 ed il secondo della 4x400 in 3’42”22 grazie ad Alessia Baldini, Emma Martignani, Anna Cavalieri e Raphaela Lukudo.

I salti hanno regalato il secondo posto a Nicole Romani nell’alto con la misura di 1,71 metri ed il settimo ad Asia Tognoli nell’asta con 3,30. Costanza Gavioli, invece, si è cimentata nel lungo coperto con un nono posto grazie alla misura di 5,38 metri e nel suo triplo dove ha conquistato il terzo gradino del podio con 12,56 metri.

Gare di lanci, infine, che si aprono con una prova del peso di qualità dove Lucy Omovbe è quarta con 13,06 metri. Nel disco è ottava Martina Celeghini con lo stagionale a 37,60 metri, mentre nel martello è nona Arianna Cavicchioli con 36,43. A completare il quadro la gara di giavellotto che ha visto portare un consistente bottino di punti grazie ad Emanuela Casadei quarta con 47,95 metri e anche per lei si tratta della miglior prestazione stagionale.