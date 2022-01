La Fratellanza. Cross, al via il campionato provinciale. Si gareggia su strada alla Madonnina

Non solo Indoor, ma anche cross e strada nel programma degli atleti di casa Fratellanza nel weekend. Domani prende il via campionato provinciale unitario di corsa campestre sui prati di Spilamberto, mentre alla Madonnina torna il classico appuntamento con la gara podistica sui 10km giunta ormai alla sua 44esima edizione.

Cross, a Spilamberto riparte il campionato provinciale unitario

A più di un anno di distanza dallo stop alle gare causa Covid e seguente lockdown il campionato provinciale unitario di corsa campestre riapre i battenti con la prima prova dell’edizione 2022. In questo anno solare saranno sei le prove in programma come tradizionalmente succedeva anche in passato, con l’epilogo classico dell’8 dicembre in occasione del Trofeo Cittadella al Parco Ferrari. Nel mese di marzo si gareggerà a San Felice e Sassuolo, mentre in autunno saranno Pavullo e San Martino in Spino le località scelte per aprire la seconda parte del campionato. Ma rimanendo al presente tutto è pronto per la sfida di Spilamberto che in casa Fratellanza vedrà la presenza di una settantina di atleti quasi totalmente appartenenti alle categorie del settore giovanile. Tre sono i tracciati che andranno percorsi per un diverso numero di volte in base alle distanze che caratterizzeranno le varie categorie: il primo della lunghezza di 500 metri, il secondo 750 ed il più lungo di 1000 metri. Si partirà alle ore 10 con la gara dedicata a Juniores, Senior e Amatori maschili, a seguire alle 10:30 la prova per le medesime categorie femminili e gli Allievi maschi. Successivamente spazio ai più piccoli con Esordienti in primis per poi concludere con la prova Cadetti e Allieve.

Madonnina, in gara diversi talenti gialloblù

Alla Madonnina va in scena la tradizionale 10km su strada, giunta alla 44esima edizione, che da qualche anno è intitolata alla memoria di Gianni Vaccari, storico presidente della Podistica del quartiere. Ad aprire la giornata saranno i podisti che daranno vita alla gara non competitiva, poi sarà la volta della prova Master, seguita dalle assolute femminili e poi dai maschi. La Fratellanza presenta al via della gara in rosa il suo terzetto di crossiste che hanno formato la squadra che ha preso parte alla prima prova dei CdS una settimana fa, vale a dire Martina Cornia, Aurora Imperiale ed Eleonora Chiodi. Due, invece, i portacolori che lotteranno nella prova maschile vale a dire Alessandro Pasquinucci, mezzofondista gialloblù all'esordio sulla distanza, ed il pavullese Davide Rossi.