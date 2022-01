La Fratellanza. Cross, al via i CdS con la prima prova di Cesena

Prenderanno il via domani i cross regionali, dopo questa prima prova ce ne saranno altre due: una societaria e una individuale per decretare poi le squadre che parteciperanno alla finale nazionale in programma a Prosecco, in provincia di Trieste, nella cornice del Cross della Carsolina. Quasi mille, nel complesso, gli atleti emiliano romagnoli di ogni categoria che prenderanno parte all’appunto che, come sempre, vedrà anche una folta partecipazione con i colori gialloblù della Fratellanza.

Gare Senior, Cornia pronta a guidare la squadra femminile

Per le gare dedicate alla categoria Senior/Promesse c’è grande attesa in casa modenese per Martina Cornia. Il talento geminiano, dopo un lungo periodo di stop causa infortuni, è rientrata in gara nei cross di fine 2021 mostrando di non aver smarrito la classe che l’ha portata a vestire anche la casacca azzurra e sarà lei a guidare la squadra composta da Aurora Imperiale ed Eleonora Chiodi tra le prime della regione. A dare del filo da torcere alla compagine gialloblù come al solito ci sarà la Calcestruzzi Corradini di Rubiera.

Nella gara assoluta maschile, invece, sulla linea di partenza ci sarà Andrea Baruffaldi, reduce da una stagione autunnale ricca di buone gare su strada, il giovanissimo Gianmarco Ronchetti al primo anno di categoria Promesse, e Davide Rossi, alla ricerca di una buona gara dopo una stagione estiva travagliata.

Junior, Pasquinucci guida la squadra maschile

Scendendo alla prova dedicata agli Under 20, tra gli iscritti per la Fratellanza troviamo Alessandro Pasquinucci che cercherà di primeggiare in una gara che non sarà così popolata. Saranno infatti solo 20 i crossisti al via salvo novità dell’ultimo minuto. Assieme a lui in pista anche Andrea Magelli, Daniele Silvestri e Gabriele Valdevit. Al femminile, invece, troveremo Anna Bertarini, Lisa Melli Santunione e Lisa Botti.

Allievi e tutte le altre gare

Negli Allievi saranno in gara Matteo Costa, Simone Pierro, Leonardo Di Niso e Luca Brandoli, al femminile la squadra sarà particolarmente folta e composta da modenesi e pavullesi con un tocco romagnolo portato da Sara Crociani. Nel cross di 5km che verrà corso dalla categoria Master, invece, troveremo molti portacolori gialloblù tra cui l’ex ottocentista Mohamed Moro. Al via ci saranno anche le categorie giovanili con Cadette e Cadetti oltre a Ragazzi e Ragazze. La seconda prova di società si disputerà a Castellarano nel mese di febbraio, mentre la prova individuale è in programma a Ferrara.