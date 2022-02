La Fratellanza. Cross, quattro titoli regionali. Prove multiple, Manfredini vice campionessa regionale Cadette

Domenica è andata in scena la terza ed ultima prova del campionato regionale di cross. Per gli assoluti era un’occasione per affermarsi come campione regionale individuale, mentre per le categorie Ragazzi, Cadetti e Master questa faceva parte del campionato regionale a squadre. Nelle gare Indoor, invece, occhi puntati in particolare sui giovani con Rita Manfredini in grande spolvero tra le Cadette.

CdS, sul podio Master donne e Ragazzi

Nelle classifiche a squadre per i colori gialloblù salgono sul podio le donne Master che chiudono terze alle spalle di Faenza e Circolo Minerva, mentre i Ragazzi festeggiano il secondo posto alle spalle dell’Imola Sacmi Avis. Per quanto riguarda le prime a blindare il risultato sono stati in primis i risultati ottenuti dalle atlete nelle categorie più giovani che per regolamento consegnavano un maggior numero di punti. Da segnalare il terzo posto di Giulia Sighinolfi ed il quarto di Monica Barchetti nelle rispettive categorie. Tra i giovani, invece, secondo posto come detto per i Ragazzi dopo una gara con tre rappresentanti gialloblù nei primi nove a partire da Giovanni Cargioli, terzo in volata alle spalle di Carlo Danani e Thomas Greco. Sesto posto per Adam El Masslouhi e non per Daniel Milo.

Con la categoria Cadetti che non vedeva la squadra gialloblù al via, infine, gli altri piazzamenti sono il quinto posto dei Master uomini ed il sesto delle Ragazze.

Assoluti, festeggia un doppio titolo Cornia. Sul gradino più alto anche Ronchetti

Bel ritorno sul primo gradino del podio per il talento modenese Martina Cornia, che dopo una stagione in ripresa dall’infortunio che ha caratterizzato i suoi precedenti 6 mesi e oltre di carriera sportiva è riuscita a ritrovare qualche sensazione buona e a prendere confidenza con i suoi mezzi. La Cornia ha infatti vinto la gara del cross lungo femminile, sulla distanza degli otto chilometri, aggiudicandosi il titolo di campionessa regionale assoluta e anche quello per la categoria Promesse. Settima piazza assoluta, invece, per la compagna per Aurora Imperiale.

Nella gara maschile vittoria tra le Promesse per il pavullese Gian Marco Ronchetti che è anche sesto nella classifica assoluta del cross lungo, ben dieci km di gara che nonostante la bella giornata di sole presentavano comunque diverse insidie. Bene anche Gianmarco Accardo, quinto al rientro dopo una prima parte di stagione ai box.

Junior, bene Pasquinucci e Bertacchini

Negli Junior la gara è dominata da Nicolò Astori dell’Atl. Estense. Non si fa però abbattere Alessandro Pasquinucci, il gialloblù ha infatti tenuto ben salda la sua seconda posizione accaparrandosi il titolo di vice campione regionale Under 20. Sempre per la Fratellanza settimo Edoardo Bruzzi, ottavo Gabriele Valdevit e dodicesimo Daniele Silvestri.

Al femminile bene Giulia Bertacchini nei 6 km dove è riuscita a piazzarsi quinta in una gara che vedeva atlete di respiro internazionale militare nelle prime posizioni, come la piacentina Emma Casati, seconda al traguardo. Bene anche la gialloblù Lisa Melli al nono posto e tredicesima Lisa Botti. Della medesima categoria, ma impegnata nel cross corto femminile di 3 km Francesca Badiali che ha chiuso settima anche lei al rientro dopo un periodo di stop.

Allieve, Crociani guida la squadra e vince

Nelle Allieve titolo di campionessa regionale per Sara Crociani che chiude così una bella stagione regionale sui cross in vista della prova nazionale il secondo weekend di marzo. Sempre nella stessa categoria ottima gara anche per Rebecca Mosca e Sofia Ferrari rispettivamente al quinto e sesto posto, mentre la dodicesima piazza è per Francesca Venturelli e la ventesima Alessia Gjikolaj. Negli Allievi squadra gialloblù che non riesce a conquistare piazzamenti sul podio, ma che piazza tutti i propri atleti nella parte della classifica con il quarto posto per Matteo Costa, nono Leonardo Di Niso quattordicesimo Luca Brandoli e quindicesimo Francesco Zurru.

Le altre gare

Fratellanza fuori dalle classifiche di squadra, come detto, nella categoria Cadetti dove i migliori risultati in quel di Ferrara arrivano con il sedicesimo posto al femminile di Giada Margherita Ligorio, non al meglio della condizione. Detto in precedenza dei Ragazzi, tra le Ragazze la migliore è Sara Lodesani diciottesima.

Infine i Master maschi dove nella categoria SM35 trova la seconda piazza Andrea Baruffaldi e la quarta Mohamed Moro. Tra gli altri piazzamenti principali negli SM45 quinto Alessandro Bianchi, negli SM55 quarto Luca Gozzoli, ma il migliore è sempre Marco Moracas, secondo negli SM60.

Indoor, le altre gare

Non solo cross e campionati italiani Allievi ad Ancona. A Parma è andata in scena una due giorni di gare dedicata sia agli assoluti che ai giovani. La giornata di sabato ha visto sfidarsi i ‘grandi’ e per la Fratellanza festeggiano Costanza Gavioli nel triplo con la misura di 12,51 metri, ma anche Sandra Milena Ferrari che regola la concorrenza sui 50 metri. Per lei 6”63 in batteria e 6”65 in finale per stare davanti a tutti nella gara piana, mentre in quella ad ostacoli il crono si ferma in batteria a 7”32 ed in finale a 7”33. In campo maschile Bokar Badji piazza il miglior tempo in 6”11 sui 50 piani in batteria, ma è secondo con 6”10 in finale. Ottimo terzo posto e nuovo primato personale con 6”12 per Mattia Cremaschi al secondo anno Allievi.

La domenica mattina, invece, metteva in palio i titoli regionali di prove multiple per la categoria Cadetti. Iscritti e iscritte dovevano cimentarsi in un Tetrathlon a cui per i colori della Fratellanza hanno preso parte Rita Manfredini ed Angelica Balboni. Le gare in programma erano i 600 piani, 60 ostacoli, salto in alto e lancio del peso. Piazza d’onore finale per la prima delle due gialloblù citate che si è migliorata in tutte le specialità, ma non è bastato per aver ragione della bolognese Vittoria Grandi che si è imposta di poco, con 3050 punti contro i 2961 della Manfredini. Undicesima con 1842, invece la Balboni. Per la Manfredini il weekend è stato all’insegna dei nuovi primati personali perché sabato a Casalmaggiore ha preso parte ad una gara di salto in lungo chiudendo seconda con l’ottima misura di 5,24 metri realizzata al quarto ed ultimo tentativo disponibile.

Sempre a Casalmaggiore, ma nella giornata di domenica, altri Cadetti impegnati in gare di velocità. I piazzamenti più significativi sono il quinto posto di Laura Ferri nei 60 ostacoli con 10”18 ed il secondo di Davide Pagliani nella gara maschile chiusa in 9”88. Per lui sesto posto anche nella gara piana con 7”90 al pari con il compagno Pietro Guaraldi.

Tornando a Parma, infine, tre successi modenesi nelle gare del pomeriggio. Doppietta nell'asta con Ilaria Martina davanti alla compagna Sara Roli rispettivamente con le misure di 2,80 e 2,30 metri, mentre nella gara maschile domina con 3,20 metri Samuele Vecchi. Nei 1000 metri, invece, chiude davanti a tutti Claudio De Robertis in 2'55”98.