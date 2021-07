La Fratellanza. Europei U20, Frattini sfiora i tre lanci finali. Omovbe ventottesima nel peso

Si sono chiusi per quanto riguarda i portacolori della Fratellanza gli Europei della categoria Under 20 in corso di svolgimento a Tallinn. Giovanni Frattini non è riuscito a conquistare i tre lanci conclusivi per i primi otto posti, mentre Lucy Omovbe è ventottesima nel lancio del peso.

Frattini a un metro dalla lotta per le medaglie

Una gara di sostanza, ma senza l’acuto necessario per lottare con i migliori come, invece, era successo in qualifica. Giovanni Frattini chiude undicesimo la finale del lancio del giavellotto fermandosi ad un metro dall’ottavo posto, l’ultimo utile per conquistare i tre lanci che classicamente decidono la corsa al podio. Il romagnolo della Fratellanza, che in qualifica aveva realizzato la quarta misura assoluta con 71.65 metri, ha aperto la sua finale con un ottimo lancio a 67 metri poi migliorato di pochi centimetri. L’agguerrito parco rivali, però, è riuscito ad alzare il proprio livello di rendimento costringendo Frattini a chiudere la propria gara dopo i primi tre tentativi.

Omovbe ventottesima alla prima in azzurro

Esperienza emozionante e che servirà sicuramente nel suo percorso di crescita per Lucy Omovbe. La pesista gialloblù che all’ultimo, con un grande miglioramento, è riuscita a conquistare il pass per questi Europei ha chiuso al ventottesimo posto la propria gara con la misura di 11.89 metri. A condizionare il piazzamento della giovane modenese i due nulli realizzati ai primi due tentativi e la necessità di trovare un lancio valido per entrare in classifica alla terza ed ultima possibilità.