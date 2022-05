La Fratellanza. Campionati di Società, a Modena impegnati Master e Allievi

Ancora un fine settimana lungo e impegnativo al Campo Comunale di Modena dove dopo i meeting Cus Unimore e Frate meno 2 è tempo di campionati di società. Protagonisti di questo primo appuntamento regionale saranno le categorie Master ed Allievi che si sfideranno proprio sulla pista geminiana alla ricerca dei punti utili per conquistare la miglior finale nazionale possibile.

Allievi, alla ricerca di nuovi personali

Due giorni di gare per la prima fase regionale dei CdS dedicati alla categoria Under 18. In casa Fratellanza occhi puntati su Mattia Cremaschi nelle prove dei 100 e 200 metri piani in cui sarà impegnato anche il primo anno di categoria Osayuki Igbinobaro. Sui 400 metri accrediti alla mano il gialloblù con la miglior prestazione è Pablo Bolaina reduce dal 55”65 realizzato al meeting Cus Unimore, mentre sugli 800 il riferimento modenese sarà Luca Brandoli. Il mezzofondo, in particolare 1500 e 3000 metri vedrà al via Matteo Costa, mentre nelle siepi si cimenterà Francesco Zurru. Nei salti punta a migliorarsi Andrea Barbieri nell'asta, mentre nel lungo ci proveranno Sergio Borghi e Francesco Rasconi che poi saranno impegnati anche nel triplo senza ancora misure di accredito. Infine la marcia con Riccardo Nava in gara principalmente con il cronometro visto l'unico avversario, il reggiano Cristian Serra.

La squadra femminile parte da Lara Seeber sui 100 e 200, distanza quest'ultima che la vede più competitiva accrediti alla mano. Sui 1500 Francesca Venturelli è tra le migliori alle spalle delle più “blasonate” Rai Lovepreet e Allegra Santelli, mentre sui 3000 ci sarà Sofia Ferrari e sui 2000 siepi Rebecca Mosca. I 100 ostacoli potrebbero portare punti importanti grazie ad Alessia Soukhomazov, mentre nei 400 si cimenterà Emma Martignani assieme ad Alessia Gavioli. Il salto in alto regala una nuova chance di miglioramento a Greta Laura Remorgida, mentre nell'asta ci sarà l'esordio stagionale di Asia Tognoli dopo un inverno più complicato del previsto. Il lungo vedrà Caterina Baccini cercare i cinque metri, mentre nella marcia si prevede una gara quantomeno più numerosa del solito con la modenese Elena Orsini.

In programma come sempre anche quattro gare delle categorie Juniores tra cui spiccano il disco con il campione italiano invernale di casa Fratellanza, Matteo Storti, ed il giavellotto con Francesco Attanasio.

Master, titolo da difendere per i maschi

Al via la corsa anche verso la Finale Oro dei CdS Master, con la Fratellanza che dovrà cercare di difendere il primo storico Scudetto maschile conquistato lo scorso anno. Tra gli atleti Over storicamente più competitivi nelle rispettive categorie per quanto riguarda la compagine gialloblù troviamo Andrea Portalatini nei 100 e 200 metri, Sante Galassi e Maurizio Pelloni sui 400, Alessandro Manfredi e Alessandro Bianchi su 400 e 800, Gian Carlo Bonfiglioli e Marco Moracas sui 1500 e sui 5000 assieme a Niki Stanzani. Passando ai salti il lungo vedrà in pedana Alessandro Guazzaloca ed il triplo Arrigo Ghi poi arriva la pattuglia dei lanciatori con Sauro Malagoli, Tarcisio Venturi e Ugo Coppi tra gli altri. Nella marcia, infine, sarà come sempre impegnato Samuele Calò.

In campo femminile, invece, ci saranno Daniela Parenti sui 100, Sara Roberta Colombo sui 200, mentre 400 e 800 vedranno impegnata la new entry invernale Angela Pachioli. Sulle distanze più lunghe del mezzofondo si cimenterà Monica Barchetti, mentre nei salti è attesa Ivana Fella nell'alto. Infine i lanci con Valentina Montemaggiori, Simona Barchetti, Giuliana Gherardi e Roberta Arienti.