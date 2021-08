La Fratellanza. Giovanni Frattini in azzurro anche ai Mondiali Under 20 di Nairobi

Arriva la convocazione per Giovanni Frattini per i Mondiali Under 20 di Nairobi, in Kenya, in programma dal 17 al 22 agosto

Ultimi verdetti e ultime medaglie in palio alle Olimpiadi di Tokyo che sono già entrate nella storia per lo sport italiano ed in particolare per l’atletica con gli ori di Marcell Jacobs, della 4x100 maschile, di Gianmarco Tamberi e dei marciatori Massimo Stano ed Antonella Palmisano. Sulla spinta dei più grandi interpreti azzurri di tutte le specialità anche i giovani si stanno preparando per tornare in pista e ribadire che il movimento italiano è in grande crescita, pronto per riprendersi quello che per troppi anni ha lasciato alle altre nazioni.

Frattini ai Mondiali Under 20

Tra le primissime manifestazioni post Olimpiadi sono in programma proprio i Mondiali Under 20 che animeranno la città di Nairobi, in Kenya, dal 17 al 22 agosto e per l’occasione la pattuglia azzurra sarà composta da 43 atleti tra cui figura anche Giovanni Frattini. Il lanciatore romagnolo, che veste i colori della Fratellanza da un paio di stagioni, vuole riscattare un Europeo al di sotto delle proprie possibilità ed è pronto a tornare in pedana assieme ad un altro compagno di specialità, quel Michele Fina che ha concluso alle sue spalle entrambe le edizioni dei campionati italiani 2021. Il programma della manifestazione prevede per la mattinata di venerdì 20 agosto il turno di qualificazione del giavellotto maschile, mentre la finale si disputerà il giorno seguente, sabato 21, nella sessione pomeridiana.