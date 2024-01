La Fratellanza. Indoor e Cross, il primo vero weekend di gare regala tanti successi gialloblù

La stagione invernale vera e propria è iniziata nel fine settimana e la Fratellanza ha fatto subito incetta di vittorie e podi sia a livello Indoor che Outdoor, con la prima prova dei CdS di corsa campestre.

Modena, Zlatan metti tutti in fila sui 60 piani

La conferma più interessante del fine settimana al Campo Comunale di Modena arriva da Andrei Zlatan che dopo il positivo esordio sui 50 piani a Parma si ripete anche sulla distanza canonica per le gare Indoor dei 60. Il velocista gialloblù si mette alle spalle un 2023 complicato ritornando sui suoi migliori standard e vincendo con 6”72 con margine sul carabiniere Mattia Donola e il reggiano Michael Kyereme. Quarto il volto nuovo in casa Fratellanza ovvero il classe 2003 Mouhamed Pouye con il tempo di 6”93 che si è poi cimentato anche nella sua specialità vera e propria ovvero la gara ad ostacoli chiudendo secondo con 8”41 in batteria e 8”35 in finale. Terzo, invece, tra gli Allievi Gregorio Taglini con 8”87 dopo l’8”96 delle batterie.

Al femminile nella gara di velocità pura accedono alle finali l’esordiente a livello assoluto Rita Manfredini, Anna Cavalieri e l’altra Allieva Chiara Cappi. La prima è sesta nella Finale 3 con il tempo di 8”02 dopo il 7”90 della batteria, mentre Cappi vince in 7”89 la Finale 4 a cui ha rinunciato Cavalieri.

Negli ostacoli esordisce con un successo tra le Junior, invece, Alessia Soukhomazov firmando il suo personal best in 8”95. Tra le Allieve ancora in gara Rita Manfredini che mette tutti in fila in batteria con 8”79 prima di una finale che la vede sfortunata protagonista con un quinto posto in 10”13.

Passando ai salti non mancano le buone notizie con Marco Vendrame che chiude quinto nell’alto ritrovando i due metri, in particolare 2,01 prima degli errori decisivi a 2,04. Quindicesimo assoluto con un ottimo 1,85 l’allievo Filippo Virdis. Nel triplo femminile, invece, secondo posto e personale migliorato per Benedetta Merzi con 11,69 metri. Quinta assoluta e prima Allieva, invece, Anna Volpi con 10,94.

Le altre Indoor, grande esordio per Turchi

Dalle Indoor lontane da Modena arrivano ottime notizie per quanto riguarda l’esordiente in gialloblù Melissa Turchi. La classe 2006 che arriva dalla Nuova Polisportiva Consolini è quarta assoluta nei 60 piani vinti dalla pari età Alice Pagliarini, Fiamme Gialle, davanti a Larissa Iapichino e alla portacolori dell’Esercito Ilenia Angelini. Per Melissa un nuovo personale di 7”54 in batteria ed un 7”58 firmato in finale. Inizia la stagione nelle prove multiple con un terzo posto, invece, lo specialista Yoro Menghi che raccoglie 4570 punti nell’Eptathlon. Quinta con 57”17 nei 400, invece, Alessia Baldini che firma il suo nuovo personale a livello Indoor.

Altro gruppetto targato Fratellanza, invece, in gara a Padova dove le Allieve Ginevra Vacirca e Bheatrisha Purboo si sono piazzate rispettivamente quinta e settima nell’alto con 1,50 e 1,45 metri valicati. Per loro anche secondo e quarto posto tra le pari categoria. Nella marcia, invece, in evidenza Bianca Zoboli quinta sui 3000 metri in 14’44”77. Bokar Badji, invece, vince i 200 dedicati ai Master in 22”90.

Cross, Fratellanza in grande spolvero nelle categorie Juniores e Cadetti

Cesena è stata teatro della prima prova valida per i Campionati di Società di corsa campestre, fase regionale. La Fratellanza ha partecipato in forze raccogliendo anche i suoi buoni risultati a partire dalla categoria Senior/Promesse donne dove, nonostante pesanti assenze, è arrivato un terzo posto parziale alle spalle dei Carabinieri Bologna, corpo militare che solitamente non prende parte a questi CdS, e del Cus Parma. In particolare per questo piazzamento fondamentali sono stati i punti conquistati da Aurora Imperiale, decima, Francesca Badiali, quattordicesima, e Vittoria Vandelli diciottesima. Tra le Junior, invece, gialloblù al primo posto per effetto del quarto posto di Rebecca Mosca, quinto per Alice Alessandri e sesto per Aurora Gambetta, ma il trenino gialloblù è stato completato da Sara Crociani settima e Giulia Vaccari ottava. Primo posto nella medesima categoria anche al maschile con Matteo Costa terzo, Leonardo Di Niso nono e Francesco Zurru diciottesimo. Terzo gradino del podio momentaneo, invece, per gli Allievi con Claudio De Robertis undicesimo, Cesare Taglini quattordicesimo e Gilberto Ibraimo diciannovesimo. Più indietro le donne, settime, che pagano la mancanza di un terzo risultato di spessore dopo il quattordicesimo posto di Giulia Fancelli ed il sedicesimo di Giada Margherita Ligorio all’esordio in categoria.

Passando al settore giovanile, invece, primo posto per i Cadetti con Adam El Masslouhi terzo, Daniel Milo undicesimo e Giovanni Cargioli sedicesimo. Terze le Cadette nonostante il successo di Emi Accorsi che mette in fila tutta la squadra pavullese alle sue spalle. A completare il quadro il ventiduesimo posto di Evie Iris Sadd ed il ventiseiesimo di Maria Chiara Forni. Infine tra i Ragazzi quarto posto al maschile con miglior piazzamento quello di Ettore Riccò diciannovesimo e decimo al femminile con Lucia Domenica Arcidiacone trentaduesima e prima gialloblù.

Per passare poi ai Master i maschi sono quinti e le donne quarte in una classifica che può riservare ancora tanti stravolgimenti e sorprese nelle restanti due prove.

Per effetto dei risultati precedenti, inoltre, la Fratellanza ha conquistato anche il primo posto nella classifica valida per il Trofeo Regionale di corsa progetto Runcard Young con 7809 punti contro i 7650 di Faenza e i 5648 di Imola, prime inseguitrici che completano il podio.