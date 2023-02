La Fratellanza. Italiani assoluti, bronzo per la 4x2 giri femminile. Quattro titoli regionali nel Cross

Ennesimo fine settimana particolarmente proficuo per la Fratellanza che ha strappato un podio e tanti piazzamenti di prestigio agli italiani assoluti Indoor di Ancona. Non sono mancate poi le soddisfazioni anche nel Cross con tre titoli regionali individuali ed uno di squadra, per i Ragazzi, a Correggio. Infine a Parma Rita Manfredini si è laureata campionessa emiliano romagnola di prove multiple tra le Cadette.

Ancona, un bronzo e piazzamenti di prestigio

Spedizione più di qualità che di quantità quella della Fratellanza ad Ancona per i campionati italiani assoluti. Fra rinunce per preparare altri appuntamenti e qualche acciacco sono mancate diverse frecce all’arco gialloblù che avevano conquistato il pass per la rassegna, ma non sono mancati i risultati a partire dalle staffette, uno dei terreni di caccia che spesso ha regalato risultati negli ultimi anni. A mettersi al collo una bellissima medaglia di bronzo è la 4x2 giri femminile che con Alessandra Morandi, Alessia Baldini, Lisa Martignani e Anna Cavalieri ha vinto la seconda serie delle tre in programma con il tempo di 3’44”77. Per le modenesi è mancato un riferimento utile ad una prestazione cronometrica ancora migliore avendo corso solo contro il Cus Parma, battuto di oltre tre secondi, ma le campionesse d’Italia del Cus Pro Patria e la Bracco Atletica si sono rivelate comunque irraggiungibili, come da previsioni della vigilia, con i tempi di 3’39”84 e 3’40”45.

Sempre in campo femminile ad un soffio dal podio è arrivata Nicole Romani nel salto in alto. La romagnola che veste i colori della Fratellanza si è issata fino alla misura di 1,82 metri per poi commettere i tre errori che l’hanno messa fuori gara a 1,85. A valicare l’asta a questa quota sono state solo la medaglia di bronzo dell’ultimo Mondiale, Elena Vallortigara, oltre ad Asia Tavernini e alla parmigiana Aurora Vicini.

Un gradino sotto, quinta, si è piazzata invece Raphaela Lukudo nei suoi 400 piani. La portacolori dell’Esercito, di casa Fratellanza, ha chiuso al secondo posto la batteria in 53”05, mentre in finale non è riuscita a trovare lo sprint sul rettilineo finale per giocarsi una medaglia chiudendo in 53”30.

Per chiudere il quadro del settore femminile peccato per Sandra Milena Ferrari che non è riuscita a chiudere la propria batteria nei 60 ostacoli, mentre sulla gara senza barriere ha chiuso ventunesima in 7”61.

Al maschile, invece, si conferma alle spalle dei primissimi Giovanni Filippi sui 1500 metri. Il mezzofondista gialloblù si è ritagliato un ruolo da protagonista in una gara tattica che ha chiuso quinto in 3’50”90. A prevalere con un lunghissimo sprint è stato Pietro Arese, l’azzurro più in forma del momento, in 3’48”07.

Infine in gara nell’asta Jacopo Mussi che ha concluso settimo, con la stessa misura dei quinti classificati ovvero 4,83, ma con un errore in più a penalizzarlo. Per il toscano di casa Fratellanza a chiudere la gara sono stati i tre errori a quota 5,03 metri.

Correggio, quattro titoli regionali di Cross

Tre titoli regionali individuali di Cross, due tra i Master ed uno nel settore giovanile, sono il bilancio dei successi targata Fratellanza in quel di Correggio nella gara valida per queste categorie anche come terza prova dei Campionati di Società. A chiudere davanti a tutti le rispettive fatiche sono stati Maurizio Gentile tra gli SM55, Monica Barchetti tra le SF55 e Giada Margherita Ligorio tra le Cadette che, inoltre, si è guadagnata la chiamata per la rappresentativa emiliano romagnola alla Festa del Cross in programma a Gubbio l’11 e 12 marzo. Non sono mancati poi anche i piazzamenti di rilievo sul podio a partire da Alessandro Pasquinucci nei 10 chilometri della gara Senior. Il classe 2003 modenese, in cerca di riscatto dopo una stagione senza particolari acuti, ha chiuso quarto assoluto e terzo in graduatoria vista la vittoria del fuori classifica marocchino Mohammed Baybat del Circolo Minerva. Terzo gradino del podio anche per Martina Cornia nella gara femminile sugli 8 chilometri dove è mancata una delle protagoniste più attese in casa Fratellanza ovvero Giulia Cordazzo che non ha preso il via. Nel cross corto, invece, è seconda Aurora Imperiale alle spalle della vincitrice Giorgia Marchini del Cus Parma. Tra i Ragazzi, invece, beffato in volata Daniel Milo che è secondo alle spalle del bolognese Diego Ficarra. Tra i Master, invece, terza Giulia Sighinolfi tra le SF35, ma non sono mancati nemmeno tanti piazzamenti nella top five o a ridosso della stessa in tutte le categorie in gara.

Le classifiche dei CdS Master e giovanili

Si è chiusa con questa terza prova anche la fase regionale dei CdS per Master e settore giovanile. La Fratellanza festeggia il titolo emiliano romagnolo tra i Ragazzi con 2881 punti davanti all’Atletica Lugo con 2639 e l’Imola Sacmi Avis con 2445. Quarto posto, invece, in tutte le altre categorie ovvero Cadetti, Cadette e Ragazze. Stesso piazzamento anche per le donne Master a soli 35 punti dal terzo posto occupato dall’Atletica Casone Noceto, mentre i maschi chiudono quinti con 3228 punti in un appassionante testa a testa a pochissimi punti da chi li precede visto che il Circolo Minerva secondo ha totalizzato 3259 punti.

Le altre gare

A Parma sono stati assegnati i titoli regionali di prove multiple della categoria Cadetti. Tre atlete, tutte al femminile, a rappresentare la Fratellanza con Rita Manfredini che si è aggiudicata il titolo grazie al suo nuovo primato personale di 3004 punti che rappresenta anche il nuovo record regionale nella tipologia di Tetrathlon che prevede i 400 metri piani. Su questa distanza la gialloblù ha realizzato il tempo di 1’00”97, mentre nei 60 ostacoli si è migliorata scendendo a 8”73 che rappresenta anche una delle primissime prestazioni di sempre in Italia. Nelle altre gare, invece, è arrivata la misura di 1,44 metri nell’alto e di 8,89 nel lancio del peso, anche questo primato personale.

Ottima prova anche per Ginevra Vacirca, quarta assoluta con 2240 punti, mentre Angelica Balboni è decima con 1955 punti.