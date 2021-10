La Fratellanza. Italiani Cadetti, Emilia Romagna sesta con i 4 gialloblù in gara

Colori, emozioni e tanta partecipazione ai campionati italiani individuali e per regioni dedicati alla categoria Cadetti che, nelle giornate di ieri e di oggi, hanno animato la città e l’impianto di atletica di Parma. La rappresentativa dell’Emilia Romagna ha conquistato il sesto posto finale, frutto della classifica combinata che ha visto i maschi chiudere settimi e le femmine quinte. A contribuire al risultato della nostra regione sono stati anche quattro atleti di casa Fratellanza, selezionati dal comitato locale della federazione dopo i successi ottenuti nei campionati regionali o in base ai personali realizzati in stagione.

Le gare dei gialloblù

Velocisti/ostacolisti impegnati subito nella giornata di sabato. Medesimo punteggio è stato quello portato alla causa da Chiara Cappi ed Emma Martignani, impegnate rispettivamente nella gara degli 80 piani ed in quella sulla medesima distanza, ma ad ostacoli. Per la prima sesto posto con il crono di 10’’60 nella prima batteria e qualificazione alla Finale B chiusa quarta migliorandosi in 10’’57. Piazzamento finale, escluse le atlete individualiste, è il decimo posto per 12 punti complessivi che assumono ancora più valore visto che Cappi è solo al primo anno di categoria. Inoltre per la giovane gialloblù anche la soddisfazione di completare come quarta frazionista la staffetta 4x100 che ha visto l’Emilia Romagna conquistare l’ottavo posto in 50’’22. Martignani, invece, si è piazzata quarta nella seconda batteria degli 80 ostacoli con un notevole progresso rispetto al personale portato a 12’’65 che anche per lei vale la Finale B chiusa al terzo posto in 12’’97, non riuscendo quindi a bissare la prestazione precedente, per altri 12 punti ottenuti in ottica classifica a squadre.

L’unico rappresentante maschile in gara, invece, era Samuele Costanzini impegnato nei 100 metri sempre con barriere. Come le compagne ha conquistato anche lui l’accesso alla Finale B con il tempo di 15’’07 per un quinto posto nella propria batteria. In finale, però, il portacolori gialloblù non è riuscito a portare a termine la prova a causa di una caduta e per questo ha conquistato solamente 8 punti.

Infine nella giornata di domenica è scesa in pedana la quarta ed ultima portacolori della Fratellanza vale a dire la lanciatrice Valentina Bacchiega. Per lei nella gara del giavellotto un tredicesimo posto, che diventa dodicesimo nella sola classifica a squadre, poiché non è riuscita ad avvicinare i propri standard abituali fermandosi solamente a 28,20 metri.