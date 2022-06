La Fratellanza. Italiani Master, la spedizione modenese si chiude con dodici titoli

Dodici titoli italiani, nove medaglie d'argento e sette di bronzo: è questo il bottino maturato dagli atleti della Fratellanza ai Campionati Italiani Master che sono andati in scena a Grosseto da venerdì a domenica. Circa 1200 atleti Over 35 da tutta Italia si sono dati battaglia e tra questi, come al solito, è stata folta la rappresentanza gialloblù che in ogni categoria ed in ogni specialità ha ottenuto con i propri portacolori di punta ottimi risultati.

Lanci miniera d'oro

Come spesso succede le gare di lanci hanno riservato una quantità di podi importante a partire dal peso dove si sono laureati campioni italiani Valentina Montemaggiori tra le F50 e Tarcisio Venturi tra gli M70 rispettivamente con le misure di 12,02 e 13,20 metri. Per quest'ultimo, però, le vittorie da festeggiare sono nel complesso tre perché si aggiungono anche martello maniglia corta con 15,80 metri e giavellotto con 37,55. Tornando al peso da segnalare anche tre secondi posti ovvero Sauro Malagoli tra gli M45 con 13,06 metri, Nicola Lodi tra gli M55 con 11,70 e Giuliana Gherardi tra le F70 con 6,76. Un altro successo è arrivato come da attese da Ugo Coppi nel disco tra gli M65 con 44,15 metri, mentre nella stessa specialità vanno segnalati anche i terzi posti di Tarcisio Venturi co 36,48 e Valentina Montemaggiori con 24,51. A completare il quadro dei podi, in particolare dei bronzi, Giuliana Gherardi nel martello maniglia corta con 7,85 e Nicola Lodi nel giavellotto con 37,75 tra gli M55.

Corse, vittorie per Portalatini, Pachioli e Bonfiglioli

Nelle prove di corsa è arrivato un titolo italiano come da pronostico da Andrea Portalatini nei 100 piani che ha regolato la concorrenza tra gli M45 con il tempo di 11”46. Doppietta mancata di un nulla, però, nei 200 dove in volata il modenese è stato superato di un nulla al fotofinish chiudendo con il tempo di 23”72. Tra i 100, però, è stato dominio targato Fratellanza con il secondo posto alle spalle di Portalatini di Francesco Di Leonardo in 11”76. Allungando le distanze sul giro di pista anche Angela Pachioli ha rispettato i pronostici imponendosi tra le F65 con il tempo di 1'16”33, mentre ha chiuso seconda gli 800 in 3'13”60. Sui 400 terzo posto anche per Gianmattia Guglielmini tra gli M35 in 53”84, mentre sulla distanza più lunga si è imposto un altro dei più attesi, Alessandro Bianchi, in 2'03”72 tra gli M45. Infine i 1500 metri dove tra gli M50 si è distinto Gian Carlo onfiglioli con un secondo posto in 4'31”15.

Doppietta nei 400 ostacoli

Cinque i podi anche dalle gare di velocità ad ostacoli. Le vittorie sono arrivate dagli specialisti dei 400 Sante Galassi e Maurizio Pelloni che si sono imposti in 58”87 e 1'01”98 tra gli M50 ed M45. Sulla medesima distanza sono poi arrivati due ulteriori podi con il secondo posto di Alberto Martignani tra gli M55 in 1'08”00 ed il terzo di Paola Bassano tra le F40 in 1'14”71. Bronzo, infine, anche per la F45 Ivana Fella che ha gareggiato sugli 80 con barriere chiudendo in 13”65.

Salti, due titoli per Ghi

Gare di salto che hanno visto confermarsi in grande forma tra gli M75 Arrigo Ghi vincitore di due maglie tricolori. Una è arrivata, come al solito, dal salto con l'asta con la misura di 2,70 metri ed i successivi tre errori a 2,90. La seconda è arrivata nel salto in lungo dove il portacolori della Fratellanza si è spinto fino a 4,06 metri. Sempre in tema di salti un secondo posto è arrivato anche dall'alto femminile con Ivana Fella, seconda tra le F45 con 1,41 metri.

Gli altri risultati

Di seguito gli altri risultati conseguiti dagli atleti di casa Fratellanza nella tre giorni di Grosseto:

100 piani

6° Paolo Barchi M55 con 12”96

11° Andrea Pradella M40 con 12”81

13° Stefano Spinelli M45 con 12”84

200 piani

6° Alberto Martignani M55 con 25”86

9° Maurizio Pelloni M45 con 25”33

14° Stefano Spinelli M45 con 25”70

16° Riccardo Billo M45 con 25”81

16° Paolo Barchi M55 con 27”31

17° Vito Amoroso M55 con 27”54

400 piani

4° Alberto Martignani M55 con 57”80

4° Alessandro Manfredi M60 con 1'02”00

5° Paola Bassano F40 con 1'05”59

7° Natividad Bolaina M50 con 57”30

7° Anna Rosa Mongera F45 con 1'13”06

8° Paola Bernini F55 con 1'24”23

800 piani

5° Loretta Rubini F60 con 3'21”90

6° Alessandro Manfredi M60 con 2'27”78

6° Paola Bernini F55 con 3'07”98

8° Gian Carlo Bonfiglioli M50 con 2'18”18

8° Anna Rosa Mongera F45 con 2'48”23

9° Natividad Bolaina M50 con 2'18”19

14° Jorge Vasquez M55 con 2'33”24

Lancio del disco

4° Giuliana Gherardi F70 con 12,82 metri

6° Luciano Mattioli M70 con 29,76 metri

Lancio del martello

5° Valentina Montemaggiori F50 con 30,25 metri

5° Roberta Arienti F55 con 23,22 metri

5° Giuliana Gherardi F70 con 18,54 metri

Lancio del giavellotto

4° Valentina Montemaggiori F50 con 24,23 metri

Salto in lungo

4° Francesco Di Leonardo M45 con 5,68 metri