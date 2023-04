La Fratellanza. Primi podi e vittorie per i giovani gialloblù. Gambetta terza nei 20’ Allieve

E’ iniziata con i primi successi e i primi piazzamenti sul podio la stagione estiva in casa Fratellanza. Protagonisti del weekend i giovani che hanno gareggiato a Castelfranco Emilia per i titoli provinciali Ragazzi e Cadetti, mentre a Ferrara è arrivato il terzo posto di Aurora Gambetta nei 20’ Allieve.

Ferrara, Gambetta di bronzo

Inizia con una medaglia di bronzo l’estate della Fratellanza a livello regionale. A portare il primo piazzamento sul podio è stata la giovane classe 2006 Aurora Gambetta che, dopo un inverno di buon livello nel cross, ha chiuso al terzo posto i 20’ Allieve in quel di Ferrara. In una gara non eccessivamente partecipata, ma con interpreti di ottimo livello la giovane gialloblù si è battuta con le migliori chiudendo alle spalle delle bolognesi Marta Gianninoni e Marianna Zagni. Per Gambetta al termine del tempo previsto la distanza coperta è stata di 4937 metri contro i 5220 e 5117 delle prime due classificate. Al quarto posto la romagnola Giada Donati, seconda un anno fa a Correggio nella medesima prova.

Provinciali Ragazzi e Cadetti, podi e vittorie in serie

E’ iniziata con il piede giusto la stagione del settore giovanile con una serie importante di successi e podi nella due giorni di Castelfranco che metteva in palio i titoli provinciali individuali Ragazzi e Cadetti, ma soprattutto apriva la corsa ai Campionati di Società. In gara, dunque, non solo gli atleti delle società modenesi, bensì una folta rappresentativa da tutta la regione per un livello tecnico importante in tante specialità. A partire dai Cadetti nel giavellotto primeggia Pietro Guaraldi con 41,87 metri davanti al compagno Giacomo Gazzotti terzo con 37,90. Per entrambi da segnalare anche due secondi posti rispettivamente negli 80 piani con 9”6 e nei 300 con 39”4. Sulle distanze più lunghe Adam El Masslouhi è secondo nei 1000 metri in 2’50”3 così come Giovanni Cargioli nei 2000 in 6’44”9. Per quest’ultimo anche un terzo posto nei 1200 siepi in 3’54”9. A chiudere i podi nelle corse c’è il terzo posto nei 300 ostacoli di Nicolò Licciardello in 46”9. Nei salti, invece, tre secondi posti a partire dall’asta con Edoardo Damiani con la misura di 2,65 metri, nel lungo con Edoardo Baffa autore di un balzo a 5,49 metri e Tommaso Bigi nel triplo con 11,20 metri.

Tra le Cadette sono tre le doppiette a partire da Ginevra Vacirca che ha superato tutte le rivali negli 80 ostacoli con 12”8 e nel salto in alto con la misura di 1,50 metri. Giada Margherita Ligorio, invece, non ha rivali nei 1000 metri vinti in 3’03”1 così come nei 2000 conclusi in 7’01”2. Sulla distanza più breve terza anche Mariam Passini in 3’14”1. Infine Rita Manfredini ha trionfato nel giavellotto con 30,79 metri e nei 300 piani con 41”0 davanti alla compagna Francesca Mirante in 44”0. Ultimo successo in categoria quello di Angelica Balboni sulla medesima distanza ad ostacoli in 49”0, ma non mancano ulteriori podi con Mari Alessandra Rinzullo nei 1200 siepi chiusi al secondo posto in 4’38”0. Stesso piazzamento nella marcia per Alessandra Cioni in 18’36”1, mentre sono tre i terzi posti tutti nelle gare di salto: nell’asta Elena Fontanesi con 2,30 metri, nel lungo Emma Atti con 4,70 e nel triplo Anna Volpi con 10,05.

Scendendo alla categoria Ragazzi tripletta di vittorie per Antonio Esposito e Daniel Milo. Il primo ha sconfitto tutti nei 60 piani con 8”0, nel peso con 13,11 metri e nel Vortex con 54,24 metri, mentre il secondo ha vinto i 1000 metri in 3’01”6, i 60 ostacoli in 9”2 davanti al compagno Dylan Rovatti terzo ed il salto in alto con 1,44 davanti a Thomas Boja terzo. Per Milo da segnalare anche il secondo posto alle spalle di Esposito nel Vortex con 51,32 metri e a completare il podio è ancora un altro gialloblù ovvero Fabian Bettini con 43,63. Terzo anche Thomas Boja nel lungo con 4,45 metri e a chiudere il quadro ancora un successo a squadre nella staffetta con la 4x100 formata da Boja ed Esposito assieme a Francesco Reami e Simone Malagoli.

Infine la squadra femminile con Emma Rambaldi prima nei 60 ostacoli in 9”6 davanti ad Ilaria Cuoghi terza in 9”9. Per le due anche il secondo e terzo posto rispettivamente nella gara piana con 8”4 e 8”5. Infine Olivia De Maria nel salto in alto vince con 1,35 metri davanti ad Anna Ferri terza con 1,32.