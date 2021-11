La Fratellanza. Vittorie e podi per i giovani a Parma. Mezzofondisti sulle strade di Zola Predosa

Dalla pista Indoor alle campestri passando per la strada. Ce n’è per tutti i gusti nella stagione invernale dell’atletica che ha preso il via in queste settimane e che entrerà presto nel vivo. Tanti gli appuntamenti e tanti risultati per gli atleti della Fratellanza di ogni età.

Indoor, podi e vittorie per Ragazzi e Cadetti a Parma

La due giorni di Parma si è aperta con il sabato dedicato alla categoria Ragazzi. La Fratellanza può contare su un bottino sostanzioso di buoni risultati a partire dal successo nei 60 ostacoli di Rita Manfredini che realizza in 9’’27 il miglior crono in batteria. In finale, invece, basta un 9’’34 per aver ragione con ampio margine sul resto della concorrenza. Per la Manfredini c’è anche il terzo posto nel salto in lungo con la misura di 4.84 metri saltata al secondo dei tre tentativi utili. Sempre nelle gare di velocità, ma al maschile doppio secondo posto per Pietro Guaraldi battuto sia sullo sprint puro che tra le barriere dal piacentino Nicola Panni. Nei 60 piani l’alfiere della Fratellanza ha realizzato il miglior tempo in batteria in 8’’16, ma in finale è stato il rivale a fermare il cronometro sullo stesso risultato, mentre Guaraldi ha perso la volata di un nulla chiudendo in 8’’17. Più netto il divario sugli ostacoli con i risultati rispettivamente di 9’’16 per il vincitore e 9’’50 per il gialloblù.

Nella domenica dedicata ai Cadetti non sono mancate poi altre buone notizie per i colori gialloblù con il successo di Samuele Costanzini nei 60 metri piani. Per il veloce atleta modenese miglior tempo in batteria in 7’’48, abbassato a 7’’39 per imporsi anche in finale davanti al parmigiano Borromei e alla folta schiera di avversari reggiani. Progressi importanti rispetto ai propri vecchi personali per Costanzini così come per Chiara Cappi al femminile che, però, non riesce ad imporsi in una gara tiratissima. La portacolori della Fratellanza firma un ottimo 8’’30 che è il miglior crono in batteria seppur di un solo centesimo rispetto alla reggiana Cervi e alla bolognese Zaccherini. In finale, però, i tempi si abbassano notevolmente e la modenese chiude quarta in 8’’33.

Nella prova sulla stessa distanza, ma ad ostacoli invece secondo posto per Alessia Soukhomazov in 9’’63 e quarto per Sara Poletti in 9’’96.

Strada, buoni segnali dai mezzofondisti a Zola Predosa

Impegno su strada per tanti specialisti del mezzofondo gialloblù ed in parte anche delle gare più lunghe. Sabato a Zola Predosa è andata in scena una 5km dedicata allo scomparso presidente della società locale Bruno Lolli, nel giorno del suo compleanno, che ha visto protagonisti anche tanti atleti di ottimo livello nazionale ed internazionale. Il percorso allestito nella zona industriale del paese ha visto impegnati 121 atleti fra categorie maschili e femminili. Per la Fratellanza il migliore è stato Davide Rossi, tredicesimo nella graduatoria complessiva di tutti gli arrivi con il tempo di 15’06’’ davanti a Giovanni Filippi, volto noto del Campo Scuola nonché tra i migliori specialisti italiani degli 800 e 1500 metri su pista.

Al femminile, invece, undicesimo posto complessivo per Aurora Imperiale in 18:10, mentre sempre in tema di modenesi la migliore è stata la pavullese Christine Santi, ex Fratellanza ed Esercito ora in forza alla Caivano Runners. Per lei quarto posto assoluto e primo tra le italiane in 17:03.

In gara anche diversi atleti Master che hanno chiuso sul podio delle rispettive categorie. In ordine di arrivo per i colori gialloblù Gian Carlo Bonfiglioli, terzo tra gli SM50 in 17:45, Alessandro Bianchi terzo tra gli SM45 in 18:30 e Marco Moracas secondo negli SM60 in 18:43.