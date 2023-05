Gp Criterium Emilia Race, i ciclisti tornano nell'anello del Novi Sad

È tutto pronto per la prima tappa del Gp Criterium Emilia Race, la gara a tappe di ciclismo su strada Uisp organizzata dal settore attività ciclismo modenese e che ha vissuto i suoi primi due appuntamenti a Reggio Emilia. La corsa sbarca a Modena stasera, nella splendida cornice dell’anello del Novi Sad, a partire dalle ore 18:30 con il primo via, e poi tutte le categorie che man mano vedranno lo start.

Quella di stasera è la prima di due tappe previste al Novi Sad (la seconda il 13 giugno), con la corsa che il 22 giugno si tornerà a spostare a Reggio Emilia e si concluderà tra luglio e settembre con tre tappe consecutive al Parco Novi Sad, l’ultima martedì 5 settembre.

Dopo le prime due tappe è lotta serrata in vetta per la classifica dedicata alle società: in testa Team Stocchetti con 208 punti, poi Team Simobike con 170 e al terzo posto Ferrari Velobike con 154 punti. Al via nelle prime due tappe ben 105 corridori.