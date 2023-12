Sci agonistico regionale, la "prima" è sulle nevi di Campiglio

La stagione agonistica regionale di sci alpino 2023-24 inizia quest'anno con una novità, le prime gare sono state disputate anticipatamente sulle nevi di Madonna di Campiglio. Le squadre regionali si sono organizzate infatti per alcuni allenamenti e gare in alta Italia per anticipare di qualche settimana la stagione e poter arrivare più pronti e competitivi alle gare nazionali. La scorsa stagione infatti le condizioni meteo avevo condizionato e ritardato l'avvio della stagione nella nostra regione. Le prime gare del circuito regionale Parmigiano Reggiano si sono disputate quindi in Trentino anche per cogliere l'occasione di fare assistere i giovani atleti alla gara di Slalom Maschile di Coppa del Mondo e vivere l'emozione di vedere da vicino i campioni del loro sport del cuore. Le società che si sono occupate dell'organizzazione sono state: Schia Monte Caio, SC Fanano e SC Montenuda.

Per venerdì 22 e sabato 23 dicembre erano programmati rispettivamente un Gigante sulla pista del Grostè e uno Slalom sulla pista FIS 3tre di Madonna di Campiglio. A causa del forte vento il Gigante è stato annullato e Ragazzi e Allievi emiliano-romagnoli si sono confrontati il giorno successivo in due slalom di una sola manche, entrambi sulla FIS 3tre.

Le due gare si sono svolte con il favore di una bella giornata di sole e delle ottime condizioni di innevamento della pista. Le gare hanno evidenziato segnali positivi per lo sci modenese che vede Il Cimone Ski Team e lo Sci Club Sestola sempre protagonisti in regione. Gli atleti modenesi che si sono maggiormente distinti sono stati Matilde Libbra (Cimone), Veronica Burchi (Sestola), Alberto Turchi (Fanano), Matteo Lamazzi (Cimone) e Alessandro Bentivogli (Sestola) per la categoria ragazzi. Romina Chiarugi (Sestola), Alice Antoni (Cimone), Andrea Sancassani (Cimone), Francesco Pellicone (Sestola) e Carlo Pimbini (Cimone) sono invece saliti sul podio nella categoria allievi.

Circuito BPER Banca primo Slalom Speciale U14

1 Angelica Pastorino Cerreto Lago

2 Emma Sirelli Schia Monte Caio

3 Matilde Libbra Cimone Ski Team

4 Giulia Benvenuti Val Carlina

5 Benedetta Baisi De Toffoli Sestola

6 Greta Boselli Sestola

10 Rachele Lenzioni Sestola

11 Bianca Panzica Sestola



1 Gregorio Degli Esposti Val Carlina

2 Alberto Turchi Fanano

3 Matteo Lamazzi Cimone Ski Team

4 Francesco Merighi Sestola

5 Edoardo Luppoli Montenuda

6 Lorenzo Prando Sestola

7 Matteo J. Minelli Sestola

9 Lorenzo Pollacci Sestola

12 Matteo Zandonà Cimone Ski Team

13 Nicola Bianconi Sestola

U 16

1 Sofia Brizzi Val Carlina

2 Romina Chiarugi Sestola

3 Alice Antoni Cimone Ski Team

4 Livia Pranzini Schia Monte Caio

5 Emma Guglielmi Val Carlina

6 Sara Prandini Cimone Ski Team

7 Emma Forghieri Cimone Ski Team

9 Anita Sabbioni Sestola

1 Leone Degli Esposti Val Carlina

2 Francesco Pellicone Sestola

3 Andrea Sancassani Cimone Ski Team

4 Carlo Piombini Cimone Ski Team

5 Giacomo Nanetti Sestola

7 Nicola Querciarossa Sestola

8 Tommaso panettieri Sestola

10 Jacopo Martinelli Sestola

13 Elia Gasperini Cimone Ski Team

15 Filippo E. Bacchi Cimone Ski Team

16 Leonardo maleti Cimone Ski Team

18 Riccardo Rondelli Cimone Ski Team

Circuito BPER Banca secondo Slalom Speciale U14

1 Angelica Pastorino Cerreto Lago

2 Emma Sirelli Schia Monte Caio

3 Veronica Burchi Sestola

4 Giulia Benvenuti Val Carlina

5 Matilde Libbra Cimone Ski Team



6 Emma Artoni Cimone Ski Team

7 Greta Boselli Sestola

8 Benedetta Baisi De Toffoli Sestola

10 Bianca Panzica Sestola

12 Sara Quadrelli Cimone

13 Rachele Lenzioni Sestola

14 Alice Manfredini Cimone



1 Alberto Turchi Fanano

2 Alessandro Bentivogli Cimone Ski Team

3 Gregorio Degli Esposti Val Carlina

4 Marco Torri Sestola

5 Edoardo Luppoli Montenuda

6 Nicola Bianconi Sestola

7 Gabrilele Maleti Cimone Ski Team

8 Lorenzo Prando Sestola

10 Andrea Ruggeri Cimone Ski Team

11 Tommaso Iattoni Sestola

13 Lorenzo Pollacci Sestola

15 Maria Francesco Sforza Cimone Ski Team

16 Matteo Lamazzi Cimone Ski Team

17 Marco Morelli Cimone Ski Team

U 16

1 Sofia Brizzi Val Carlina

2 Romina Chiarugi Sestola

3 Alice Antoni Cimone Ski Team

4 Emma Guglielmi Val Carlina

5 Livia Pranzini Schia Monte Caio

6 Sara Prandini Cimone Ski Team

7 Greta Lenzini Sestola

11 Emma Forghieri Cimone Ski Team



1 Leone Degli Esposti Val Carlina

2 Andrea Sancassani Cimone Ski Team

3 Carlo Piombini Cimone Ski Team

4 Francesco Pellicone Sestola

5 Giacomo Nanetti Sestola

9 Nicola Querciarossa Sestola

10 Matteo Giannoni Sestola

12 Jacopo Martinelli Sestola

13 Filippo E. Bacchi Cimone Ski Team

16 Elia Gasperini Cimone Ski Team

18 Edoardo Rabitti Sestola

22 Pietro Giovanelli Cimone Ski Team

23 Riccardo Rondelli Cimone Ski Team