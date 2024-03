Si chiude il Circuito Regionale di sci alpino, sul podio delle società Sestola e Cimone

Ultime gare della stagione del Circuito Regionale BPER BANCA, quest'anno più volte rimandate e recuperate, dovendo sottostare ai capricci di un inverno quantomeno dispettoso e bizzarro per gli appassionati e gli agonisti dello sci alpino della nostra Regione. Lo Slalom Speciale - Trofeo Cà Cerfogli - si è disputato lo scorso sabato 9 marzo sulla pista Romolo Pelloni di Passo del Lupo, una pista ben nota a chi vive il comprensorio del Cimone perché accoglie moltissimi allenamenti e scorre ripida e veloce accanto ad un impianto di risalita che permette a chi vi si allena di scendere e salire senza perdersi in spostamenti.

Le piogge delle settimane precedenti e poi le nevicate, ultima quella della notte precedente alla gara, hanno costretto il Comprensorio a riprogarmmarsi più volte per la preparazione di una pista adeguata allo scopo. Un legegro strato di neve fresca ha rappresentato un'ulteriore sfida per gli atleti e le atlete impegnati nella gara.

Lo slalom è stato a una sola manche per gli Under-14 e due manches per la categoria under-16 ed è iniziata con oltre un'ora di ritardo proprio per permettere ai tracciatori di lisciare e battere il percorso affinché non si danneggiasse eccessivamente ad ogni discesa. Tra una manche e l'altra è stato poi necessario salare il tracciato per indurire la neve laddove si poteva prevedere che l'usura sarebbe stata maggiore. Insomma una sfida doppia per gli atleti che non hanno mancato di dare prova della loro capacità di adeguarsi alle condizioni non favorevoli. Durante le ricognizioni, a loro volta, gli allenatori si sono prodigati in consigli utili per affrontare il percorso tra i pali dello slalom, ciò nonostante la ricerca del massimo risultato ha fatto sì che diversi atleti non siano riusciti a concludere la loro gara. Anche per loro non è comunque mancato l'applauso del pubblico e degli avversari e l'abbraccio consolatorio dei compagni di squadra.

Sullo spiazzo antistante i rifugi di Passo del Lupo sono poi avvenute le premiazioni dei primi 5 atleti di ciascuna categoria e quello delle prime tre squadre regionali alla presenza del vice presidente del CAE: Giulio Campani. Successo per lo sci modenese ancora una volta quest'anno, con lo Sci Club Sestola al primo posto tallonato dal Cimone Ski Team seguito dallo sci club bolognese Val Carlina.

Al termine del Circuito Regionale, in base ai punti assegnati loro nelle varie gare della stagione che si va chiudendo, sono stati resi noti i nomi degli atleti che porteranno ai Campionati Italiani di Sci programmati per la settimana dal 18 al 22 marzo ad Andalo, i colori e le insegne della nostra Regione. Tra di loro andranno i modenesi Andrea Sancassani, Giacomo Nanetti, Matteo Giannoni e Francesco Pellicone per la categoria Allievi M; Romina Chiarugi per gli Allievi F; Alessandro Bentivogli, Francesco Merighi, Alberto Turchi, Gabriele Ferrari, Lorenzo Prando e Marco Torri per la categoria Ragazzi M; Veronica Burchi, Matilde Libbra e Greta Boselli per la categoria Ragazzi F.

Atleti premiati per lo Slalom Speciale di sabato 9 marzo: