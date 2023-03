Prestazioni importanti per i Pulcini dell'Appennino Modenese sulle piste di casa

Due giornate di festa e di buoni risultati per i Pulcini del Riolunato, del Frignano, del Sestola e del Fanano sulle piste di casa, in occasione del terzo finesettimana di gare del circuito Parmigiano Reggiano, soprattutto sabato, nella gara dedicata a Dario Contri, che per primo sognò e si impegnò per la realizzazione e la crescita dello sciclub locale insieme a un manipolo di altri sognatori che però già avevano compreso le grandi potenzialità del Cimone rispetto allo sci, immaginando una squadra che fosse anche un'esperienza di crescita per i ragazzini e le ragazzine della zona e non solo. Correvano gli anni '80...

Per ricordarlo e dare maggior lustro alla competizione il Club organizzatore, s.c. Riolunato, ha anche predisposto un lauto buffet per gli atleti in gara. Sabato dedicato allo Slalom Speciale quindi, svoltosi sulla pista del Lago. Alle premiazioni ha partecipato, in veste di ospite onoraria, la figlia di Contri stesso. Presenti anche il nuovo presidente del CAE Claudio Veltro e il suo predecessore, ed attuale vice, Giulio Campani.

Podi (e immediate vicinanze) di sabato 11 marzo:

U9 BABY 1 - FEMMINILE: 1° ZANNI Lucia (s.c. RIOLUNATO), 2° IATTONI Ginevra (FRIGNANO SKI TEAM), 3° e 4° VEGETTI Irene e CANUTI Alice (s.c. PRATO SPILLA), 5° MORSIANI Matilde (ALTO RENO 20.20).

Il Gigante di domenica era invece dedicato a Zanelli Renzo. Anch'esso organizzato dallo sci club Riolunato, si è svolto sulla pista del Lago. Quindi un'altra impresa per gli indomiti Pulcini dell'Emilia Romagna.

Ma al di là dei podi è importante evidenziare l'impegno costante di tutti gli atleti che, con il punteggio che accumulano grazie alle loro prestazioni, permettono alla loro squadra di andare essa stessa a podio. In tal modo questo sport che molti considerano individuale diventa anche uno sport di squadra, ma non solo, si tratta di uno sport dove, sebbene al momento della gara le categorie si distinguono in femminile e maschile, di fatto tutta la vita di squadra è improntata sul lavoro di gruppo con allenamenti e prove in cui maschi e femmine lavorano fianco a fianco in totale parità e uguaglianza di impegno e valorizzazione.

Podio società del Memorial Dario Contri: 1° FRIGNANO SKI TEAM (MO) con 1233 punti, 2° SESTOLA (MO) con 1154 punti, 3° RIOLUNATO (MO) con 808 punti. Seguono Val Carlina (BO), Montenuda (RE), Fanano 2001 (MO), Alto Reno (BO), Prato Spilla (PR), Schia Monte Caio (PR), Cerreto Lago (RE), Razzolo (RE)e Biske Ski&Fun (RE) new entry della stagione in corsa.

Podio società del Memorial Zanelli Renzo: 1° FRIGNANO SKI TEAM (MO) con 1433 punti, 2° S.C. SESTOLA (MO) con 1079 punti, 3° RIOLUNATO con 882 punti, Val Carlina (BO), Montenuda (RE), Fanano 2001 (MO), Alto Reno (BO), Schia Monte Caio (PR), Prato Spilla (PR), Cerreto Lago (RE), Razzolo (RE), e Biske Ski&Fun (RE), Vignola (MO)