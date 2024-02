Gli atleti degli sci club modenesi fanno man bassa medaglie sul Cimone

Per i Pulcini dello sci alpino dell'Emilia Romagna è arrivato il momento di sperimentare in prima persona il FLIPPER, la nuova disciplina che mette in gioco un misto di tecnica e istinto, impegno e divertimento. Le due RUN del FLIPPER in cui si sono sfidati rientrano tra quelle previste dal circuito regionale, ma, al comtempo, serviranno loro per qualificarsi per le prossime gare nazionali del Criterium.

I Pulcini emiliano- romagnoli hanno beneficiato, in questa loro gara, di condizioni meteo invidiabili: un nevicata iniziata nel pomeriggio di sabato e continuata durante la notte, piste battute di fresco e una giornata di sole. Situazione eccezionale considerata la scarsità di precipitazioni della stagoone che sta mettendo in difficoltà gli sciatori del nostro Appennino, e non solo loro. Si sono sfidati sull'ultima parte della Romulo condividendo lo spazio con i loro colleghi più grandi che si stanno preparando per le ultime gare della stagione. Un'organizzazione millimetrica a cura del Comprensorio che ha, al contempo, dato il massimo spazio anche a chi ha voluto approfittare della bella giornata per sciare.

Ottimi i risultati dei Pulcini modenesi che si aggiudicano ben 7 ori, 5 argenti e 6 bronzi su 8 podi.

Le gare sono poi proseguite nella giornata di lunedì 26, sempre sulla pista Romulo, ma con condizioni meteo ben più avverse, con un secondo Slalom che prevedeva pali nani per la categoria del Baby e pali alti per i Cuccioli.

Atleti premiati domenica 25 (8 per la categoria Baby e 10 per quella dei Cuccioli)

U9 Baby 1 F

1° Sofia Manicardi (SC Sestola), 2° Gaia Mascagni (SC Val Carlina), 3° Mia Mascagni (SC Val Carlina), 4° Ginevra Biolchini (SC Sestola), 5° Anna Sarti (SC Riolunato), 6° Vittoria Cavani (SC Sestola), 7° Ginevra Bassa (SC Montenuda).

U9 Baby 1 M

1° Giacomo Enea Bacchi (Frignano ST), 2° Alessandro Cerfogli (Frignano ST), 3° Federico Antognarelli (SC Prato Spilla), 4° Edoardo Storchi (SC Sestola), 5° Leonardo Lenzini (Frignano ST), 6° Tommaso Minelli (SC Riolunato).

U10 Baby 2 F

1° Ginevra Iattoni (Frignano ST), 2° Lucia Zanni (SC Riolunato), 3° Vittoria Zanoli (SC Riolunato), 4° Eleonora Spediacci (SC Montenuda), 5° Matilde Manzoni (Frignano ST), 6° Alice Canuti (SC Prato Spilla), 7° Irene Vegetti (SC Prato Spilla), 8° Matilde Tuzza (Alto Reno20.20).

U10 Baby 2 M

1° Leone Colloredo (Schia M Caio), 2° Julian Canovi (Frignano ST), 3° Nikolas Cuoghi (SC Sestola), 4° Giulio Ghittoni (SC Riolunato), 5° Michele Ravera (SC Prato Spilla), 6° Edoardo Gianaroli (Frignano ST), 7° Andrea Musiani (SC Sestola), 8° Mathias Di Banella (SC Sestola).

U11 Cuccioli 1 F

1° Caterina Chinchio (Frignano ST), 2° Ginevra Tosti (SC Montenuda), 3° Beatrice Baccarani (SC Riolunato), 4° Matilde Sola (SC Riolunato), 5° Sofia Zanni (SC Riolunato), 6° Beatrice Barattini (SC Sestola), 7° Giada Cantergiani (SC Sestola), 8° Margherita Morelli (SC Riolunato), 9° Alice Castelli (SC Val Carlina), 10° Adele Angelillo (SC Riolunato)

U11 Cuccioli 1 M

1° Alberto Colombini (Frignano ST), 2° Davide Casali (Frignano ST), 3° Federico Bussoli (Frignano ST), 4° Leonardo Lenzi (Alto Reno 20.20), 5° Edoardo Belletti (Alto Reno 20.20), 6° Luca Zanetti (Alto Reno 20.20), 7° Giacomo Bernardi (Frignano ST), 8° Niccolò Rossi (SC Prato Spilla), 9° Daniele Novi (SC Riolunato), 10° Samuele Casarini (Frignano ST).

U12 Cuccioli F

1° Ludovica Lenzini (Frignano ST), 2° Enrica Valdiserri (Alto Reno 20.20), 3° Mia Gagliardi (Frignano ST), 4° Viola Nebbioli (SC Montenuda), 5° Martina Lenzini (SC Fanano 2001), 6° Sofia Moracci (SC Sestola), 7° Vittoria Salani (SC Vl Carlina), 8° Eleonora Curini (Alto Reno 20.20), 9° Giulia Manicardi (SC Sestola), 10° Eleonora Nanetti (SC Sestola).

U12 Cuccioli 2 M

1° Gianmaria Loconte (SC Riolunato), 2° Leonardo Mari (Frignano ST), 3° Lorenzo Seghi (SC Sestola), 4° Giovanni Sentieri (Cerreto Lago), 5° Francesco Turchi (SC Fanano 2001), 6° Thomas Raffeca (SC Montenuda), 7° Achille Currarino (SC Montenuda), 8° Francesco Cappellini (SC Sestola), 9° Filippo Ferrarotti (Cerreto Lago), 10° Niccolò Baccarani (SC Riolunato).

Atleti premiati lunedì 26 (8 per la categoria Baby e 10 per quella dei Cuccioli)

U9 Baby 1 F

1° Sofia Manicardi (SC Sestola), 2° Giulia Samueli (SC Riolunato), 3° Gaia Mascagni (SC Val Carlina), 4° Mia Mascagni (SC Val Carlina), 5° Ginevra Biolchini (SC Sestola), 6° Ginevra Bassa (SC Montenuda), 7° Anna Sarti (SC Riolunato), 8° Vittoria Cavani (SC Sestola).

U9 Baby 1 M

1° Giacomo Enea Bacchi (Frignano ST), 2° Federico Antognarelli (SC Prato Spilla), 3° Leonardo Lenzini (Frignano ST), 4° Tommaso Minelli (SC Riolunato).

U10 Baby 2 F

1° Ginevra Iattoni (Frignano ST), 2° Lucia Zanni (SC Riolunato), 3° Vittoria Zanoli (SC Riolunato), 4° Eleonora Spediacci (SC Montenuda), 5° Matilde Manzoni (Frignano ST), 6° Irene Vegetti (SC Prato Spilla), 7° Alice Canuti (SC Prato Spilla), 8° Emma Valpreda (SC Sestola).

U10 Baby 2 M

1°Andrea Zandonà (Frignano ST), 2° Nikolas Cuoghi (SC Sestola), 3° Julian Canovi (Frignano ST), 4° Leone Colloredo (Schia M Caio), 5° Michele Ravera (SC Prato Spilla), 6° Giulio Ghittoni (SC Riolunato), 7° Edoardo Gianaroli (Frignano ST), 8° Mathias Di Banella (SC Sestola).

U11 Cuccioli 1 F

1° Caterina Chinchio (Frignano ST), 2° Ginevra Tosti (SC Montenuda), 3°Matilde Sola (SC Riolunato), 4° Beatrice Barattini (SC Sestola), 5° Beatrice Baccarani (SC Riolunato), 6° Gemma Ampollini (La Lunga Sport), 7° Margherita Morelli (SC Riolunato), 8° Magda Fabbri (Alto Reno 20.20) 9° Alice Castelli (SC Val Carlina), 10° Adele Angelillo (SC Riolunato).

U11 Cuccioli 1 M

1° Davide Casali (Frignano ST), 2° Augusto Degli Esposti Mazzoni (SC Val Carlina), 3° Gabriele Andreati (Frignano ST), 4° Edoardo Belletti (Alto Reno 20.20), 5° Marco Boccacci (SC Sestola), 6° Giacomo Bernardi (Frignano ST), 7° Leonardo Lenzi (Alto Reno 20.20), 8° Samuele Casarini (Frignano ST), 9° Gabriele Varchetta (SC Riolunato), 10° Alessandro Dell'Amico (SC Montenuda).

U12 Cuccioli 2 F

1° Mia Gagliardi (Frignano ST), 2° Sofia Moracci (SC Sestola), 3° Viola Nebbioli (SC Montenuda), 4° Anita Cuoghi (SC Sestola), 5° Vittoria Salani (SC Val Carlina), 6° Giulia Manicardi (SC Sestola), 7° Eleonora Nanetti (SC Sestola), 8° Gaia Giovannetti (SC Riolunato), 9° Anna Bernardini (SC Sestola), 7° Chiara Ferretti (SC Montenuda).

U12 Cuccioli 2 M

1° Giovanni Sentieri (Cerreto Lago), 2° Lorenzo Seghi (SC Sestola), 3° Thomas Raffeca (SC Montenuda), 4° Leonardo Mari (Frignano ST), 5° Francesco Cappellini (SC Sestola), 6° Filippo Ferrarotti (Cerreto Lago), 7° Niccolò Baccarani (SC Riolunato), 8° Kevin Fazioli (SC Val Carlina), 9° Filippo Orsini (Cerreto Lago), Giovanni Manfredi (Cerreto Lago).